Una eccezionale scoperta nella splendida chiesa di San Pietro a Modica, in un vano nascosto è stata trovata una tela di 5 metri che raffigura il Martirio di San Pietro. Si tratta di un nuovo importante ritrovamento storico dopo quello del dipinto di San Nicola avvenuto nel 2019. A Gennaio di quest’anno dopo alcuni lavori di sistemazione dei locali della sacrestia, all’interno di un vano nascosto è stata rinvenuta, in maniera fortunosa dal volontario Andrea Pulino, una tela di m. 5 x m. 3,30.

L’opera, arrotolata su se stessa, è stata accuratamente controllata e spostata in ambiente consono e idoneo per essere aperta con l’intervento di restauratori. Il soggetto raffigurato è il Martirio di S. Pietro Apostolo. Subito dopo la scoperta il Parroco Don Giuseppe Stella ha provveduto a comunicare la notizia agli organi competenti, l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Noto e la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa. Lo stato di conservazione risulta precario in quanto la tela è stata probabilmente staccata dal telaio originario arrivando a noi sprovvista.

Modica, Ignazio Abbate: la Regione stanzia 15 mila euro per il restauro della tela

Lo scorso mese di gennaio, in maniera del tutto casuale, all’interno di una intercapedine della chiesa madre di S.Pietro a Modica, è stata fatta una scoperta eccezionale: una splendida tela di 5 metri x 3,30 raffigurante il martirio di S.Pietro. L’opera d’arte, con ogni probabilità risalente all’inizio del XVII secolo e quindi pre terremoto, risulta parzialmente danneggiata in alcuni punti e per questo necessita di restauro. “Per recuperarla al meglio e mostrarla ai fedeli, – afferma Abbate -la Regione ha stanziato la somma di 15 mila euro. Nel momento in cui verrà accertata con esattezza la sua datazione pre-sisma, essa rappresenterà una testimonianza eccezionale della produzione pittorica seicentesca all’interno della chiesa, al momento non più esistente”.