La dieta sgonfiante e dimagrante si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano a perdere peso.

La dieta sgonfiante e dimagrante serve a disintossicare il corpo quando questo non è più in grado di smaltire i liquidi in eccesso, le tossine e le scorie, che si accumulano in ristagni causando diverse problematiche. Vediamo quali problemi può contrastare la dieta drenante:

Dieta sgonfiante e dimagrante: a cosa serve

Dieta sgonfiante e dimagrante contro la ritenzione Idrica

La ritenzione idrica è un accumulo di acqua e tossine, provocata da una cattiva circolazione sanguigna e linfatica, ed è spesso peggiorata dalla dieta, in quanto la ritenzione idrica è peggiore nelle zone in cui generalmente si accumula il grasso, come addome, cosce e glutei, ed è legata all’aumento di peso, in quanto anche questo aumenta la ritenzione, che a sua volta provoca infiammazione e favorisce l’accumulo di grasso, in un circolo vizioso che rende difficile eliminare i liquidi in eccesso.

Il gonfiore addominale e di gambe e caviglie è una problematica che affligge moltissime persone, in particolare donne. È solitamente causato dalla ritenzione idrica, dunque da un cattivo drenaggio, da problemi del microcircolo e dalla vasodilatazione, dalla difficoltà nell’eliminare le scorie e le sostanze di scarto, che può causare disturbi intestinali e sovrappeso.

Dieta sgonfiante e dimagrante contro la cellulite

La cellulite è un’infiammazione delle cellule del tessuto adiposo causata da ritenzione idrica, sovrappeso, stress, sedentarietà, cattiva alimentazione, fattori che combinati tra loro influenzano la salute del tessuto adiposo e il funzionamento del microcircolo e della circolazione linfatica, che porta alla rottura delle cellule adipose, il cui contenuto si espande tra le cellule e richiamando acqua che comprime la circolazione e causa infiammazione.

Dieta sgonfiante e dimagrante: menù

Ecco un esempio della dieta sgonfiante e dimagrante con dei pasti equilibrati e ricchi di alimenti drenanti che, assieme all’esercizio fisico e al bere molta acqua aiuteranno a sgonfiare, a ridurre ritenzione idrica e cellulite e a depurare l’organismo.

Mattino: frullato di ananas, finocchio, zenzero e mela, muesli fatto in casa e lassi.

Spuntino: un frutto drenante o frutta secca accompagnati da una tisana drenante.

Pranzo: inizia con un’insalata di finocchio e lattuga, prepara un pasto bilanciato cercando di combinare un cereale integrale, verdure cotte e grassi come olio di oliva, avocado, e qualche proteina.

Spuntino: un estratto di verdura e frutta, utilizzando più verdura che frutta.

Cena: segui le stesse regole del pranzo. Prepara anche un brodo detox, facendo cucinare per un’ora cipolla, sedano, verza, un po’ d’aglio e un po’ di sale e alghe in un litro d’acqua. A fine cottura puoi aggiungere qualche spezia come galgant e miso.

La dieta sgonfiante e dimagrante è in realtà una dieta sana ed equilibrata che supporta l’organismo nella depurazione e aiuta a tonificare il corpo, dona energia e consente il suo corretto funzionamento, favorisce la concentrazione e permette di combattere efficacemente e nel lungo tempo i ristagni di liquidi in eccesso, il sovrappeso e gli inestetismi correlati.