Ragusa – Bomba d’acqua in provincia di Ragusa. Maltempo e pioggia battente oggi, 11 agosto, in tutta il territorio ragusano. In molti stamattina sono fuggiti dalle spiagge del litorale ibleo dove nonostante le previsioni meteo si erano recati con tende per trascorrere la notte di San Lorenzo.

La Protezione Civile della Sicilia ieri aveva diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. In particolare aveva annunciato un’allerta gialla dal pomeriggio di ieri, mercoledì 10 agosto, e per le successive 6-9 ore e dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 11 agosto 2022, e per le successive 9-12 ore, si prevedono rovesci e temporali sparsi. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.