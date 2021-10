Salute e benessere

Caduta dei capelli in autunno, cosa fare per trattarli Caduta dei capelli in autunno, cosa fare per trattarli

La caduta dei capelli in autunno è un problema che preoccupa una buona parte degli italiani e non solo. Se da un lato è fisiologico perdere i capelli in autunno, dall'altro è necessario aiutare il benessere dei capelli che soffrono e appaiono deboli alla fine dell'estate.Quanti capelli si perdono al giorno? La caduta dei capelli è un processo fisiologico che porta alla perdita da 60 a 100 capelli al giorno. Una portata che può anche raddoppiare durante il cambio di stagione, da quello estivo a quello autunnale dove possono cadere fino a 200 capelli al giorno. Così come le foglie, anche i nostri capelli tendono a cadere in quantità maggiori del solito durante i mesi autunnali.Caduta capelli cause.Il problema caduta capelli durente il periodo autunnale può essere dovuto a diversi fattori Prima di tutto un’esposizione minore alla luce influenza i nostri ormoni, che hanno un impatto significativo sulla crescita dei capelli. Il termine scientifico è telogen effluvium acuto, la forma più comune di perdita di capelli diffusa, ma anche quella che non causa calvizie. La proporzione dei capelli in fase anagen si sposta al 70% (vs 85/90% in condizioni fisiologiche), insieme ad un aumento di quelli in fase telogen (30%, vs meno del 10% durante il resto dell’anno).Come non perdere i capelli.Per contrastare o quantomeno ridurre la caduta capelli autunno, è necessario seguire una dieta sana e corretta. Innanzitutto occorre bere tanta acqua. I capelli vanno idratati. Sono poi da preferire i cibi ricchi di proteine, minerali come il ferro, il cromo, il selenio, il magnesio, lo zinco, il rame e lo zolfo. Essenziali sono anche le vitamine quali ad esempio A, C, E e gruppo B, antiossidanti, amminoacidi essenziali. Legumi, cereali integrali, frutta e verdura, uova, pesce e carne magra non devono mancare sulla tavola quotidiana. Anche gli yogurt probiotici e formaggi stagionati non grassi sono alimenti adatti a integrare il fabbisogno vitaminico e nutritivo quotidiano. Da ricordare che l’olio extravergine di oliva e gli oli monoseme sono ottimi integratori di grassi polinsaturi, utili alla salute del cuoio capelluto. Gli alimenti contro la caduta dei capelli dovrebbero contenere anche tanto acido folico.Un ingrediente imprescindibile per migliorare la salute dei nostri capelli. Broccoli, rape rosse, asparagi, rucola, nocciole e pistacchi, infatti, ne sono molto ricchi.Cavoli.Con il termine "cavoli" ci riferiamo a quella categoria di ortaggi che comprende cavolfiori, broccoli, verze e cavolini di Bruxelles. Tutte queste verdure sono accomunate dalla loro composizione: sono infatti ricchi di oligoelementi, utili per proteggere sia il bulbo che il fusto del capello. Il ferro contenuto nei cavoli contribuisce all’ossigenazione dei tessuti. L’ideale sarebbe consumarli crudi, per non disperdere i nutrienti, ma anche leggermente lessati o cotti al vapore e conditi con una spruzzata di succo di limone. Il limone è ricco di vitamina C fondamentale per l’assimilazione del ferro contenuto nei cavoli.Uova.Le uova sono un alimento molto sano e una fonte interessante di omega 3 e 6. Inoltre, grazie al magnesio, selenio, vitamina A e vitamine B favoriscono la produzione di melanina, elemento che aiuta a prevenire la discolorazione dei capelli, e mantengono i bulbi piliferi nutriti e sani.Zucca e Carote.Tutti i prodotti alimentari dalle tinte giallo-arancio sono fonti essenziali di betacarotone, un pigmento che protegge lo stato ottimale del nostro capello in quanto precursore della vitamina A che contrasta l’azione dei radicali liberi, responsabili del deterioramento cellulare e della caduta dei capelli.Agrumi.Gli agrumi sono una fonte inestimabile di nutrienti e vitamina C che, oltre ad essere l'antidoto naturale perfetto contro gli acciacchi di stagione, aiuta a contrastare l'invecchiamento cellulare sia della pelle che dei capelli.Pomodori.I pomodori sono fonte di molti nutrienti. Contengono sali minerali, vitamine e antiossidanti. In particolare, sono ricchi di licopene, un carotenoide che oltre a regalare il colore rosso al pomodoro, svolge un’importante azione di protezione per il bulbo capelli.Caduta dei capelli in autunno: rimedi naturaliPer contrastare la perdita dei capelli durante il periodo autunnale può essere di aiuto realizzare un impacco rinforzante prima dello shampoo con semi di lino. Molto economico dal punto di vista della spesa ed anallergico. E innanzitutto non inquinante. Bastano due soli ingredienti per preparare un impacco dal potere addolcente e districante: acqua e una manciata di semi di lino.Occorrente-1 litro d’acqua-30 gr di semi di lino-Un colino-Una bottiglia vuota-Una pentola a pressionePreparazioneMettere i semi di lino e l’acqua nella pentola a pressione. Fare cuocere per 10 minuti. Filtrare con un colino a maglie fini il liquido ottenuto. Quando il composto è caldo tenderà ad essere liquido ma quando si raffredderà sarà denso. Non fate bollire troppo altrimenti il vostro impacco risulterà semi solido.Mettere il liquido ottenuto in una bottiglia vuota. Massaggiare sul cuoio capelluto come una normale lozione per capelli. Risciacquare e procedere all’asciugatura della chioma con aria tiepidaUn’azione nutritiva è svolta anche da una maschera contenente olio essenziale di rosmarino e olio essenziale di limone.Occorrente-38 ml di acqua-40 ml di birra-Aceto di sidro-10 ml di succo di limone-5 gocce di olio essenziale di rosmarino-5 gocce di olio essenziale di limone-Caraffa in pyrexProcedimentoVersate l’acqua, la birra, l’aceto di sidro e il succo di limone all’interno di una caraffa in pyrex, e poi procedete a bagnomaria. Riscaldate il tutto a 80°C per 30 minuti e, successivamente, lasciate raffreddare fino a 40°C. Infine, aggiungete le 5 gocce di olio essenziale di rosmarino e di olio essenziale di limone. Una volta ottenuto il composto distribuitelo sul cuoio capelluto e massaggiate, dopo lo shampoo, senza doverli risciacquare. L’olio di cocco, invece, puoi sfruttarlo per massaggiare il cuoio capelluto insieme all’impacco all’avocado e all’aloe vera che sono tra i migliori rimedi naturali per la caduta dei capelli in autunno.Altro consiglio per evitare la perdita di capelli durante l'autunno è abolire il phon. Non usare il phon evita ulteriori danni ai capelli già indeboliti dall’estate. Meglio preferire l’asciugatura al naturale rispetto a quella con il phon, che con la sua aggressività e poca naturalezza tende a seccare il capello. Quando non si può fare a meno del phon è indispensabile mantenerlo sempre ad almeno 15cm di distanza, alternando diverse gradazioni di temperatura o cercando di rimanere su un calore intermedio.

La caduta dei capelli in autunno è un problema che preoccupa una buona parte degli italiani e non solo. Se da un lato è fisiologico perdere i capelli in autunno, dall'altro è necessario aiutare il benessere dei capelli che soffrono e appaiono deboli alla fine dell'estate.

Quanti capelli si perdono al giorno? La caduta dei capelli è un processo fisiologico che porta alla perdita da 60 a 100 capelli al giorno. Una portata che può anche raddoppiare durante il cambio di stagione, da quello estivo a quello autunnale dove possono cadere fino a 200 capelli al giorno. Così come le foglie, anche i nostri capelli tendono a cadere in quantità maggiori del solito durante i mesi autunnali. Caduta capelli cause.

Il problema caduta capelli durente il periodo autunnale può essere dovuto a diversi fattori Prima di tutto un’esposizione minore alla luce influenza i nostri ormoni, che hanno un impatto significativo sulla crescita dei capelli. Il termine scientifico è telogen effluvium acuto, la forma più comune di perdita di capelli diffusa, ma anche quella che non causa calvizie. La proporzione dei capelli in fase anagen si sposta al 70% (vs 85/90% in condizioni fisiologiche), insieme ad un aumento di quelli in fase telogen (30%, vs meno del 10% durante il resto dell’anno).

Come non perdere i capelli.

Per contrastare o quantomeno ridurre la caduta capelli autunno, è necessario seguire una dieta sana e corretta. Innanzitutto occorre bere tanta acqua. I capelli vanno idratati. Sono poi da preferire i cibi ricchi di proteine, minerali come il ferro, il cromo, il selenio, il magnesio, lo zinco, il rame e lo zolfo. Essenziali sono anche le vitamine quali ad esempio A, C, E e gruppo B, antiossidanti, amminoacidi essenziali. Legumi, cereali integrali, frutta e verdura, uova, pesce e carne magra non devono mancare sulla tavola quotidiana. Anche gli yogurt probiotici e formaggi stagionati non grassi sono alimenti adatti a integrare il fabbisogno vitaminico e nutritivo quotidiano. Da ricordare che l’olio extravergine di oliva e gli oli monoseme sono ottimi integratori di grassi polinsaturi, utili alla salute del cuoio capelluto. Gli alimenti contro la caduta dei capelli dovrebbero contenere anche tanto acido folico. Un ingrediente imprescindibile per migliorare la salute dei nostri capelli. Broccoli, rape rosse, asparagi, rucola, nocciole e pistacchi, infatti, ne sono molto ricchi.

Cavoli.

Con il termine "cavoli" ci riferiamo a quella categoria di ortaggi che comprende cavolfiori, broccoli, verze e cavolini di Bruxelles. Tutte queste verdure sono accomunate dalla loro composizione: sono infatti ricchi di oligoelementi, utili per proteggere sia il bulbo che il fusto del capello. Il ferro contenuto nei cavoli contribuisce all’ossigenazione dei tessuti. L’ideale sarebbe consumarli crudi, per non disperdere i nutrienti, ma anche leggermente lessati o cotti al vapore e conditi con una spruzzata di succo di limone. Il limone è ricco di vitamina C fondamentale per l’assimilazione del ferro contenuto nei cavoli.

Uova.

Le uova sono un alimento molto sano e una fonte interessante di omega 3 e 6. Inoltre, grazie al magnesio, selenio, vitamina A e vitamine B favoriscono la produzione di melanina, elemento che aiuta a prevenire la discolorazione dei capelli, e mantengono i bulbi piliferi nutriti e sani.

Zucca e Carote.

Tutti i prodotti alimentari dalle tinte giallo-arancio sono fonti essenziali di betacarotone, un pigmento che protegge lo stato ottimale del nostro capello in quanto precursore della vitamina A che contrasta l’azione dei radicali liberi, responsabili del deterioramento cellulare e della caduta dei capelli.

Agrumi.

Gli agrumi sono una fonte inestimabile di nutrienti e vitamina C che, oltre ad essere l'antidoto naturale perfetto contro gli acciacchi di stagione, aiuta a contrastare l'invecchiamento cellulare sia della pelle che dei capelli.

Pomodori.

I pomodori sono fonte di molti nutrienti. Contengono sali minerali, vitamine e antiossidanti. In particolare, sono ricchi di licopene, un carotenoide che oltre a regalare il colore rosso al pomodoro, svolge un’importante azione di protezione per il bulbo capelli. Caduta dei capelli in autunno: rimedi naturali

Per contrastare la perdita dei capelli durante il periodo autunnale può essere di aiuto realizzare un impacco rinforzante prima dello shampoo con semi di lino. Molto economico dal punto di vista della spesa ed anallergico. E innanzitutto non inquinante. Bastano due soli ingredienti per preparare un impacco dal potere addolcente e districante: acqua e una manciata di semi di lino.

Occorrente

-1 litro d’acqua

-30 gr di semi di lino

-Un colino

-Una bottiglia vuota

-Una pentola a pressione

Preparazione

Mettere i semi di lino e l’acqua nella pentola a pressione. Fare cuocere per 10 minuti. Filtrare con un colino a maglie fini il liquido ottenuto. Quando il composto è caldo tenderà ad essere liquido ma quando si raffredderà sarà denso. Non fate bollire troppo altrimenti il vostro impacco risulterà semi solido.

Mettere il liquido ottenuto in una bottiglia vuota. Massaggiare sul cuoio capelluto come una normale lozione per capelli. Risciacquare e procedere all’asciugatura della chioma con aria tiepida

Un’azione nutritiva è svolta anche da una maschera contenente olio essenziale di rosmarino e olio essenziale di limone.

Occorrente

-38 ml di acqua

-40 ml di birra

-Aceto di sidro

-10 ml di succo di limone

-5 gocce di olio essenziale di rosmarino

-5 gocce di olio essenziale di limone

-Caraffa in pyrex

Procedimento

Versate l’acqua, la birra, l’aceto di sidro e il succo di limone all’interno di una caraffa in pyrex, e poi procedete a bagnomaria. Riscaldate il tutto a 80°C per 30 minuti e, successivamente, lasciate raffreddare fino a 40°C. Infine, aggiungete le 5 gocce di olio essenziale di rosmarino e di olio essenziale di limone. Una volta ottenuto il composto distribuitelo sul cuoio capelluto e massaggiate, dopo lo shampoo, senza doverli risciacquare. L’olio di cocco, invece, puoi sfruttarlo per massaggiare il cuoio capelluto insieme all’impacco all’avocado e all’aloe vera che sono tra i migliori rimedi naturali per la caduta dei capelli in autunno. Altro consiglio per evitare la perdita di capelli durante l'autunno è abolire il phon. Non usare il phon evita ulteriori danni ai capelli già indeboliti dall’estate. Meglio preferire l’asciugatura al naturale rispetto a quella con il phon, che con la sua aggressività e poca naturalezza tende a seccare il capello. Quando non si può fare a meno del phon è indispensabile mantenerlo sempre ad almeno 15cm di distanza, alternando diverse gradazioni di temperatura o cercando di rimanere su un calore intermedio.