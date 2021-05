Rimedi naturali Bellezza

Maschera olio di oliva viso e maschera capelli. L’olio di oliva è un ottimo alleato della bellezza. Sono diversi gli usi in casa per la bellezza del viso o per i capelli. Le preziosissime proprietà emollienti e nutrienti dell'olio di oliva e l’altissimo contenuto in vitamina E, lo rendono ingrediente perfetto per tante semplici preparazioni casalinghe adatte a rimettere a nuovo pelle e capelli, ma non solo. L'olio può essere molto utile per rendere la nostra pelle più elastica, ad esempio per prevenire le smagliature durante la gravidanza o in occasione di diete dimagranti. Potete anche applicarlo sui capelli per alcuni minuti prima di lavarli per renderli meno secchi e più corposi. Un prodotto che tutte noi abbiamo sempre in casa, può perciò diventare ingrediente base di ricette non solo gastronomiche, bensì estetiche e curative.Maschera olio di oliva e impacco sui capelli secchiUna soluzione naturale semplicissima da mettere in pratica per nutrire i capelli secchi, è l’impacco con l’olio di oliva da applicare sulla chioma un po’ prima dello shampoo. Potete dosare l’olio di oliva abbastanza liberamente a seconda della lunghezza dei vostri capelli e applicarlo così com’è oppure dopo averlo intiepidito al microonde. Distribuitelo insistendo dal cuoio capelluto fino alle punte, poi coprite con un telo tiepido e lasciate in posa almeno 30 minuti. Più si tiene in posa l’impacco e meglio è, addirittura sarebbe ottimo poterlo tenere per tutta la notte, avvolti in una cuffia in plastica da doccia, e poi lavare per bene i capelli al mattino.Olio di oliva sui capelli secchi: ricetta del balsamo naturale per capelli spentiUn balsamo naturale per capelli secchi e spenti a base di olio di oliva, preferibilmente extra-vergine, tuorlo d’uovo e miele. L’uovo è ricco di proteine che nutrono il capello e di biotina, la vitamina H, molto importante per la salute della pelle e dei capelli, il miele rafforza la cheratina del capello.Ecco come si prepara la maschera con olio di oliva per capelli secchi: preparazione2 uova2 cucchiai di olio di oliva1 cucchiaio di mielePreparazione. Dopo aver ottenuto una crema ben amalgamata mescolando i tre ingredienti, la si applica su tutta la chioma, poi si avvolgono i capelli in una cuffia da doccia e si lascia agire per 30 minuti. Quindi si fa il normale shampoo per lavarla via.

Un balsamo naturale per capelli secchi e spenti a base di olio di oliva, preferibilmente extra-vergine, tuorlo d’uovo e miele. L’uovo è ricco di proteine che nutrono il capello e di biotina, la vitamina H, molto importante per la salute della pelle e dei capelli, il miele rafforza la cheratina del capello.

Ecco come si prepara la maschera con olio di oliva per capelli secchi: preparazione

2 uova

2 cucchiai di olio di oliva

1 cucchiaio di miele

Preparazione. Dopo aver ottenuto una crema ben amalgamata mescolando i tre ingredienti, la si applica su tutta la chioma, poi si avvolgono i capelli in una cuffia da doccia e si lascia agire per 30 minuti. Quindi si fa il normale shampoo per lavarla via.