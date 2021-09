Salute e benessere Capelli

I cibi che fanno bene alla salute dei capelli: la cura parte dalla dieta I cibi che fanno bene alla salute dei capelli: la cura parte dalla dieta

Non tutti sanno che ci sono alcuni cibi che fanno bene alla salute dei capelli e per sfoggiare capelli forti e sani, è importante agire anche dall'interno, scegliendo una dieta mirata. Ecco una lista dei cibi che fanno bene ai capelli e che possono aiutarci a sfoggiare una chioma più in salute, morbida e lucente! La cura dei capelli parte anche dalla tavola. Proprio così, oltre ai giusti prodotti e a delle sane abitudini di hair care, anche l'alimentazione ha un ruolo chiave se si vuole sfoggiare una chioma forte e in salute. Questo perché con dei cibi specifici si va ad agire direttamente sulla fibra del cuoio capelluto, nutrendola in maniera adeguata e favorendo così una crescita del capello più sano, forte e resistente.Ma quali sono i cibi più indicati per i capelli? Sono soprattutto proteine, sali minerali e vitamine ad influenzare maggiormente la qualità del capello. Ad esempio le vitamine del gruppo B, la vitamina A e C stimolano la crescita del capello e lo proteggono da secchezza, fragilità e dalla tendenza a sfibrarsi. Il ferro, lo zinco, e il calcio sono altri elementi fondamentali per sfoggiare una chioma in salute: svolgono infatti un'azione rinvigorente, rigenerante e anti-caduta. Le proteine, infine, nutrono il capello in profondità, lo rinforzano a partire dalla cute, prevenendo che si secchi. Anche gli acidi grassi omega3 meritano una menzione speciale circa la loro azione benefica sulla qualità del capello: agiscono sul microcircolo e sulla produzione di cheratina, lo difendono dall'azione dei radicali liberi e ne preservano luminosità, forza e morbidezza.Cibi che fanno bene alla salute dei capelli:Gli alimenti ricchi di acidi grassi omega3 - come salmone, noci, semi di lino e di soia, aringhe, sgombro e altri tipi di pesce azzurro - sono tra i principali alleati dei capelli. Gli omega 3 infatti, come già accennato, stimolano il microcircolo, favorendo la sintesi delle proteine strutturali, tra cui la cheratina, un costituente fondamentale del capello. Inoltre aiutano a combattere i radicali liberi, che, al contrario, provocando danni al follicolo pilifero, alterano la produzione della cheratina, impattando sulla salute dei capelli.Alimenti contenenti acidi grassi omega3. Gli acidi grassi omega-3 inoltre, grazie alla loro azione benefica sul microcircolo, contribuiscono anche a scongiurare il rischio di fragilità e secchezza e a donare lucentezza alla chioma. Per integrare l'omega 3 nella tua dieta giornaliera in maniera più pura e pratica, ti consigliamo la confezione da 90 capsule di omega 3 pure di foodspring che contiene in sua formula omega 3 100% vegano proveniente dall'estratto di alghe allevate in acquicolture sostenibili invece che dall'olio di pesceCibi che fanno bene alla salute dei capelli: frutta secca e semiLa frutta secca, mandorle, anacardi e noci in particolare, contengono grandi quantità di zinco, che svolge un'importante azione anti-caduta. Non solo, le noci sono anche ricche di acidi grassi omega3, che influiscono sulla luminosità e la consistenza del capello, e selenio, un minerale che contribuisce a mantenere i capelli sani e forti. Anche i semi, ad esempio quelli di lino, di girasole e di zucca, rappresentano degli alleati della salute del capello. In particolare i semi di zucca, ricchi di omega-6, zinco e ferro, hanno proprietà rigeneranti e ricostituenti.Cibi che fanno bene alla salute dei capelli: uovaRicche di vitamina B7 e di ferro, le uova sono un vero super food che si prende cura dei nostri capelli. Questa particolare vitamina del gruppo B infatti, rafforza il cuoio capelluto e agisce sulla crescita dei capelli.

Non tutti sanno che ci sono alcuni cibi che fanno bene alla salute dei capelli e per sfoggiare capelli forti e sani, è importante agire anche dall'interno, scegliendo una dieta mirata. Ecco una lista dei cibi che fanno bene ai capelli e che possono aiutarci a sfoggiare una chioma più in salute, morbida e lucente! La cura dei capelli parte anche dalla tavola. Proprio così, oltre ai giusti prodotti e a delle sane abitudini di hair care, anche l'alimentazione ha un ruolo chiave se si vuole sfoggiare una chioma forte e in salute. Questo perché con dei cibi specifici si va ad agire direttamente sulla fibra del cuoio capelluto, nutrendola in maniera adeguata e favorendo così una crescita del capello più sano, forte e resistente. Ma quali sono i cibi più indicati per i capelli? Sono soprattutto proteine, sali minerali e vitamine ad influenzare maggiormente la qualità del capello. Ad esempio le vitamine del gruppo B, la vitamina A e C stimolano la crescita del capello e lo proteggono da secchezza, fragilità e dalla tendenza a sfibrarsi. Il ferro, lo zinco, e il calcio sono altri elementi fondamentali per sfoggiare una chioma in salute: svolgono infatti un'azione rinvigorente, rigenerante e anti-caduta. Le proteine, infine, nutrono il capello in profondità, lo rinforzano a partire dalla cute, prevenendo che si secchi. Anche gli acidi grassi omega3 meritano una menzione speciale circa la loro azione benefica sulla qualità del capello: agiscono sul microcircolo e sulla produzione di cheratina, lo difendono dall'azione dei radicali liberi e ne preservano luminosità, forza e morbidezza. Cibi che fanno bene alla salute dei capelli:

Gli alimenti ricchi di acidi grassi omega3 - come salmone, noci, semi di lino e di soia, aringhe, sgombro e altri tipi di pesce azzurro - sono tra i principali alleati dei capelli. Gli omega 3 infatti, come già accennato, stimolano il microcircolo, favorendo la sintesi delle proteine strutturali, tra cui la cheratina, un costituente fondamentale del capello. Inoltre aiutano a combattere i radicali liberi, che, al contrario, provocando danni al follicolo pilifero, alterano la produzione della cheratina, impattando sulla salute dei capelli.Alimenti contenenti acidi grassi omega3. Gli acidi grassi omega-3 inoltre, grazie alla loro azione benefica sul microcircolo, contribuiscono anche a scongiurare il rischio di fragilità e secchezza e a donare lucentezza alla chioma. Per integrare l'omega 3 nella tua dieta giornaliera in maniera più pura e pratica, ti consigliamo la confezione da 90 capsule di omega 3 pure di foodspring che contiene in sua formula omega 3 100% vegano proveniente dall'estratto di alghe allevate in acquicolture sostenibili invece che dall'olio di pesce Cibi che fanno bene alla salute dei capelli: frutta secca e semi

La frutta secca, mandorle, anacardi e noci in particolare, contengono grandi quantità di zinco, che svolge un'importante azione anti-caduta. Non solo, le noci sono anche ricche di acidi grassi omega3, che influiscono sulla luminosità e la consistenza del capello, e selenio, un minerale che contribuisce a mantenere i capelli sani e forti. Anche i semi, ad esempio quelli di lino, di girasole e di zucca, rappresentano degli alleati della salute del capello. In particolare i semi di zucca, ricchi di omega-6, zinco e ferro, hanno proprietà rigeneranti e ricostituenti. Cibi che fanno bene alla salute dei capelli: uova

Ricche di vitamina B7 e di ferro, le uova sono un vero super food che si prende cura dei nostri capelli. Questa particolare vitamina del gruppo B infatti, rafforza il cuoio capelluto e agisce sulla crescita dei capelli.