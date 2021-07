Cronaca Comiso

Grosso incendio a Comiso FOTO

Alle 15.40 di oggi la sala operativa ha inviato preso il centro di raccolta di rifiuti voluminosi del Comune di Comiso sito in c.da Mendolilli a Comiso, tre squadre operative due dalla sede centrale ed una dal distaccamento volontari di Santa Croce Camerina, per un incendio divampato nel centro di raccolta dei rifiuti pesanti. Personale Vigilfuoco sta operando per contenere le fiamme all’interno del sito, utilizzando anche liquido schiumogeno per lo spegnimento di materassi e frigoriferi contenuti in alcuni cassoni posizionati all’interno del centro. Al fine di verificare la salubrità dell’aria intorno al sito dell’incendio è stata allertata l’A.R.P.A.. Personale Vigilfuoco opera sul posto con due autopompe due autobotti e 15 uomini, per il completo spegnimento dell’incendio mentre sta intervenendo un mezzo privato movimento terra per smassare i materiali combusti, ed una autobotte messa a disposizione dal Comune.Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri di Vittoria.

