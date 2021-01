Anziano scomparso a Modica: Chi l'ha visto?

Attualità

Modica – Sono in corso le ricerche di un anziano scomparso a Modica. Si tratta di un 90enne modicano, del quale da diverse ore si sono perse le tracce. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. La Prefettura ha avviato la macchina per le persone scomparse. Sono in corso le ricerche con le unità cinofile, sul posto anche i volontari del gruppo comunale Protezione Civile di Modica. Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, sul suo profilo facebook ha postato la foto dell’anziano scomparso e diramato un appello: “Siamo in questo momento impegnati lungo la Modica – Ispica in zona Scalepiane, insieme ai volontari delle Protezione Civile, nelle ricerche del signor Giovanni Supan. L’uomo ha 90 anni, soffre di demenza senile ed è uscito di casa questa mattina senza farvi ritorno.Al momento della scomparsa indossava una giacca verde militare ed un berretto anch’esso militare. Ogni segnalazione ci potrebbe essere utile per rintracciarlo.”