Modica, quarto appuntamento con Letture e autori al calar della sera

Modica - Un omaggio all’ideatore dello spazio culturale ovvero all’indimenticato Franco Antonio Belgiorno, per tutti Ciccio, scomparso il 16 ottobre del 2008. Ad interpretare i suoi scritti, con una lettura effervescente e allegra, l’attore modicano Piero Pisana che ha letto testi da “Guardiano di Nuvole” e “Cartellonaria” quel microcosmo della città, una volta quartiere degli ebrei che porta ancora oggi il nome di Cartellone. E così Piero Pisana fa riemergere personaggi buffi, oggetto di scherno ma carichi di quell’umanità che si nasconde sempre dietro i risvolti di una miseria che non è solo fame o sete. “Saro cincu liri”, “Neli Scaccia”, “Calaciuni”, “Luighinu l’ouviru”, “Pietro co fischiettu” diventano per una sera davanti ad un pubblico affascinato protagonisti di un piccolo mondo antico di cui si sono persi gli odori e i sapori e financo la memoria se non quella rimasta riposta nei frammenti di vecchie generazioni.Franco Antonio Belgiorno fu il cantore di queste figure cadute lungo la strada della vita: emarginati e rimossi dal contesto sociale in cui vissero di bisogni e di stenti, ma con tanta voglia di vivere. Piero Pisana ieri sera gli ha dato una voce e un volto visto che sulla scena ha vestito anche i loro panni dimessi restituendo loro la luce che non hanno mai avuto. Le note malinconiche della fisarmonica di Carmelo Cavallo hanno dato alla serata un’atmosfera particolare ben adeguandosi al clima della serata. “Letture e autori al calar della sera” è promosso dalla Libreria “La Talpa” di Modica, dalla cioccolateria “Sotto San Pietro” con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Modica.Prossimo appuntamento ore 19.30 ”Quadrato della Palma”. Venerdì 21 agosto, il giornalista Marco Sammito legge brani dai racconti da lui scritti: “La Fiera del Sud-Est”, “Annibale, le Alpi e lo Spumone di Caffè e la “Libreria della Talpa”.