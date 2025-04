Modica – Sulla rotatoria di contrada Caitina e relativa stradella di collegamento allo stadio comunale, il consigliere comunale modicano del Pd Giovanni Spadaro incalza l’Amministrazione con una serie di richieste circostanziate e stringenti. Sono tutte contenute in un’interrogazione rivolta al Presidente del consiglio comunale, alla Sindaca, agli assessori alle manutenzioni ed ai lavori pubblici nonché al Dirigente del Settore Tecnico.

Nell’atto ispettivo Spadaro innanzitutto sottolinea di non aver ricevuto risposta a ben tre altre interrogazioni sull’argomento presentate nel 2024 nei mesi di marzo, maggio e novembre, per cui ora ha ritenuto di tornare sull’argomento. Il consigliere dem osserva “il progetto originario della rotatoria e della bretella di collegamento ha un importo originario totale di € 584.222,18 suddiviso in n. 3 lotti.

A fine anno 2023 sono state impegnate somme per n.3 perizie di variante per 140 mila, 140 mila e 270 mila euro. Dopo aver effettuato un accesso agli atti, ho avuto contezza che delle 3 perizie solo 2 erano state redatte, e quindi a questo punto ritengo doveroso che l’Amministrazione chiarisca i seguenti punti: a quanto ammonta l’importo dell’ultima Perizia di Variante; gli importi previsti dalle perizie sono per lavori da fare o sono il pagamento di lavori già fatti o ancora in corso? E se sospesi, data la necessità di varianti, perché non si riscontra alcun provvedimento di sospensione? Il parere del Corpo Forestale prescrive la realizzazione di n. 2 vasche di raccolta acque piovane e disoleatori, sono già state costruite? perché queste perizie di variante ed assestamento vengono fatte dopo un anno dalla consegna dei lavori e inaugurazione dell’opera (maggio 2023)? si possono inserire come oggetto di variante e assestamento opere (quali l’inserimento di caditoie per i canali di scolo, protezione con guardrail di un canale di scolo adiacente la carreggiata, delimitazione

della carreggiata con muretti e relativa barriera) che, essendo necessarie per la sicurezza dei pedoni e della circolazione degli

autoveicoli dovevano essere già previste a monte? nel progetto originario era prevista l’illuminazione della rotatoria,

sarà fatta?

Per quanto sopra esposto chiedo quindi di conoscere a quanto ammonta il costo complessivo della rotatoria e della stradella di collegamento. A ciò si aggiunga che con determina del Sindaco n.475 del 21.03.2025 si dà mandato all’avvocatura comunale per opposizione dal decreto ingiuntivo n.1592025 della ditta AlmaGroup (una delle 3 ditte che hanno avuto in appalto i lavori) per il pagamento di €. 207.018,56 oltre interessi e spese.

Si chiede quindi di conoscere a quale lavoro la ditta fa riferimento per le somme oggetto del decreto ingiuntivo ovvero se ai lavori del progetto iniziale oppure ai lavori della perizia di variante. Confido in una celere risposta scritta e/o che la presente interrogazione venga discussa al primo consiglio utile.

Con riserva di adire i competenti organo amministrativi e giudiziari in caso di perdurante mancata risposta alla presente interrogazione”. (da.di.)