Modica – Nel weekend appena trascorso, si è disputato a Pomigliano d’Arco, il campionato Interregionale di Ginnastica Aerobica.

Tra le protagoniste anche le atlete della Motyka Modica che nella città campana hanno ottenuto buoni risultati consolidando così la loro crescita costante, frutto del duro lavoro giornaliero svolto in palestra.

Diverse le categorie e le discipline dove la Motyka Modica è stata protagonista, ottenendo diverse qualificazioni per la fase nazionale.

Nel campionato Aerostart, nella categoria “Allievi” il settimo posto ottenuto da Adele Baglieri, Vittoria Frasca e Sarah Polino vale il pass per la fase nazionale.

Stesso risultato e qualificazione alla fase nazionale anche per Asia Agosta, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio nella categoria “trio Junior A”. Qualificazione alla fase nazionale centrata anche nel Campionato Aerostep per Asia Agosta, Adele Baglieri, Alessia Ciniglio, Asia Frasca, Giulia Giannone, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio che si sono piazzate al terzo posto nella categoria “Aerostep Junior A”.

Nel Campionato “Silver Eccellenze”, Sophie Barone ottiene il ventiquattresimo posto nella categoria Junior A individuale Allievi, mentre nella categoria individuale Junior A Sofia Frasca si qualifica per la fase nazionale grazie al dodicesimo posto nella classifica finale, Emily Modica, invece, chiude in diciassettesima posizione e Alessia Ciniglio al trentunesimo posto.

Fuori dal podio, ma qualificate per la fase nazionale Asia Frasca, Sofia Frasca e Emily Modica nella categoria “Trio Junior A”, dove si piazzano al quarto posto.

Secondo posto finale e qualificazione per il nazionale anche nella categoria “Gruppo Junior A” per Sophie Barone, Asia Frasca, Sofia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica.

Nel campionato Gold nella categoria Trio Allieve, invece, arriva un tredicesimo posto per Ginevra Aurnia, Karol Pellegrino e Serena Vicari, che per un soffio non conquistano la qualificazione per la fase nazionale ;nella categoria individuale Allievi, Serena Vicari ha ottenuto il dodicesimo posto e passa per la fase nazionale .

Il gradino più alto del podio per la Motyka Modica, invece, è arrivato nella categoria coppia Junior B con Giulia Cappello e Samuele Iemmolo che naturalmente staccano il pass per la prova nazionale.

Giulia Cappello, inoltre, si qualifica per la fase nazionale anche nella categoria individuale Junior B grazie al settimo posto finale.

Con il secondo posto nella categoria individuale Junior B del campionato Gold maschile, infine, si qualifica per la fase nazionale anche Samuele Iemmolo.

“Siamo soddisfatte dei risultati ottenuti – dichiarano dalla Motyka Modica – dobbiamo dire brave a tutte per l’impegno e la determinazione che hanno messo in questa kermesse che ha dimostrato di essere di alto livello. Abbiamo ottenuto diverse qualificazioni per la fase nazionale e da ora in poi ci prepareremo al meglio per provare ad alzare l’asticella. Per tutte le nostre ginnaste è stato un momento soprattutto di confronto con le tante realtà della ginnastica aerobica italiana e dobbiamo dire che è stata una bella esperienza perchè ci permetterà di crescere e migliorare”.