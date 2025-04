Ragusa – Si è svolta questa mattina, presso il Poggio del Sole Resort di Ragusa, la conferenza stampa di presentazione del candidato presidente Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, e dei 12 candidati consiglieri della Lista DC – Progetto Radici Iblee, in vista delle elezioni provinciali del 27 aprile.

L’evento ha registrato una grande partecipazione di cittadini, amministratori locali e rappresentanti del mondo politico del territorio ibleo. A portare il loro sostegno alla candidatura di Fidone sono intervenuti anche il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro, il deputato regionale e presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’Ars Ignazio Abbate, il segretario regionale della DC Stefano Cirillo e la segretaria provinciale Anna Maria Aiello.

Durante l’incontro è stato illustrato il programma elettorale, che mette al centro le priorità del territorio: infrastrutture moderne, con particolare attenzione all’aeroporto di Comiso, la manutenzione delle arterie provinciali e il miglioramento dell’illuminazione pubblica, tutela dell’ambiente, promozione del turismo e della cultura, rafforzamento dei servizi sociali e attenzione al sistema educativo.

Totò Cuffaro ha sottolineato: “A prescindere dal risultato del 28 aprile, possiamo dire di avere già vinto: per la lealtà dimostrata e per l’impegno costante messo a disposizione della coalizione. Con gli alleati ne abbiamo discusso più volte, e ogni volta abbiamo ribadito con chiarezza la nostra disponibilità a rinunciare alle altre province in favore di Ragusa. Purtroppo, quegli impegni non sono stati rispettati. Adesso ci misureremo sul campo, con serietà e determinazione. Ringrazio il nostro candidato presidente per aver accettato questa sfida con coraggio e spirito di servizio. Ringrazio l’instancabile lavoro e impegno dell’onorevole Ignazio Abbate e della segretaria provinciale Anna Maria Aiello. Io sono con voi, al vostro fianco in questa campagna elettorale, e continuerò ad esserci nelle prossime settimane. So bene che già da domani qualcosa comincerà a scricchiolare, perché ciò che tiene insieme non è un progetto condiviso. Noi invece abbiamo una visione chiara e una direzione ed è su questo che chiederemo la fiducia dei consiglieri”.

Ignazio Abbate ha aggiunto: “Sono convinto che abbiamo una grande squadra in grado di sovvertire qualsiasi pronostico. Questa competizione elettorale anomala, perché per me l’unica competizione vera è quella che vede coinvolto il popolo, ci sta permettendo di radicarsi sempre di più in Provincia e di poter diventare il primo partito. I nostri candidati, a cominciare da Gianfranco Fidone, sono stati scelti da una votazione interna e non sono stati imposti dall’alto come nelle altre liste. Indubbiamente queste elezioni lasceranno degli strascichi anche a livello regionale perché è impensabile dialogare serenamente con un partito che abbiamo appoggiato alle europee e poi trovarcelo contro senza un vero motivo. E mi strappano un sorriso amaro quegli esponenti di partiti che fanno parte della maggioranza alla Regione, dirsi dispiaciuti delle elezioni di secondo grado quando è stato grazie al loro voto contrario che più volte il nostro disegno di legge che prevede le elezioni di primo livello è stato bocciato in Aula. Allora sono pronto a lanciare una provocazione: se veramente ci tengono alle elezioni di primo livello, la legge è ancora lì, pronta. La votino e in autunno andiamo al voto”.

Il candidato presidente Gianfranco Fidone ha concluso: “Siamo pronti a restituire alla provincia di Ragusa un ruolo da protagonista, costruendo insieme un progetto concreto, radicato nel territorio ma capace di guardare lontano. Sono onorato di rappresentare questa squadra di consiglieri comunali che proviene da ogni angolo della provincia, donne e uomini che hanno un contatto diretto con le esigenze dei cittadini, che si spendono ogni giorno per le loro comunità con passione e competenza. Abbiamo davanti due settimane intense di campagna elettorale, seppur anomala nei tempi e nei modi, ma entusiasmante. E questo entusiasmo lo leggo negli occhi, nell’energia e nella determinazione della squadra che mi sta intorno e che mi supporta in tutti i modi possibili. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina per il nostro territorio”.

La presentazione ha segnato l’inizio ufficiale della campagna elettorale della lista DC – Progetto Radici Iblee, con l’obiettivo di costruire una nuova stagione politica per la provincia di Ragusa.