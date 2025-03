Ragusa – Tutto pronto per la festa esterna del patriarca San Giuseppe nella chiesa del Santissimo Salvatore. Oggi giornata ricca di appuntamenti. Si inizia alle 9 con la santa messa celebrata dal parroco, il sacerdote Luigi Diquattro. Alle 10,15, sul sagrato, la benedizione degli animali domestici (in caso di pioggia l’appuntamento si terrà nel salone di via Garibaldi 134).

Alle 11 la santa messa celebrata dal parroco, il sacerdote Corrado Garozzo, sarà animata dalla corale parrocchiale con l’omaggio floreale da parte dei fanciulli al patriarca San Giuseppe. Alle 17, nel pomeriggio dunque, la recita del Rosario e la coroncina. Alle 17,45 la santa messa celebrata dal canonico sacerdote Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Sarà animata dalla corale parrocchiale. A seguire la processione con il venerato simulacro del patriarca per le seguenti vie: piazza Ss. Salvatore, via Mario Leggio, corso Italia, via Giuseppe Garibaldi, corso Vittorio Veneto (sosta presso la parrocchia Angelo Custode), corso Vittorio Veneto, via Mariannina Schininà, via S. Anna, via Roma, via Ss. Salvatore, piazza Ss. Salvatore.

All’arrivo, spettacolo pirotecnico sul sagrato.La processione sarà accompagnata dal corpo bandistico San Giorgio – Città di Ragusa. Sempre domani, inoltre, per quanto riguarda le iniziative ricreative, alle 10 ci sarà l’apertura della fiera del dolce e della fiera del salato nel centro pastorale “Don Giovanni Pluchino”, in via Garibaldi 139. Alle 18, la sesta degustazione della Mitilugghia in piazza Santissimo Salvatore. Al rientro della processione “A ruota libera”, giochi a premi in piazza. Lunedì si prosegue dalle 10 alle 12 con l’adorazione eucaristica mentre alle 18,30 ci sarà la santa messa celebrata dal sacerdote Joseph Muamba Bulobo e animata dalla parrocchia di San Pier Giuliano Eymard. Martedì, anche in questo caso, dalle 10 alle 12 adorazione eucaristica mentre alle 18,30 la santa messa sarà celebrata dal canonico sacerdote Giuseppe Antoci e animata dalla parrocchia San Giorgio martire di Ragusa.