Ragusa – A meno di 72 ore dalla vittoria su Piacenza, la Virtus Ragusa torna in campo domani, al PalaPadua, nel recupero della 28.ma giornata della Serie B Old Wild West. Palla a due alle 20.30. Il match contro la Moncada Energy Agrigento, originariamente in programma lo scorso 19 febbraio, è stato rinviato per la convocazione di Ugo Simon con la nazionale nigeriana. Ragusa ci arriva con la spinta di due successi consecutivi, che hanno permesso alla squadra di coach Di Gregorio di risalire la china dall’ultimo posto del girone A, e di piazzarsi in penultima posizione, l’ultima utile per l’aggancio ai playout. Adesso c’è una vittoria di vantaggio su Saronno, oltre alla differenza canestri negli scontri diretti.

Agrigento è una squadra in grandissima forma: ha vinto otto delle ultime dieci gare di campionato (il record complessivo è 18-13) ed è reduce da una seconda parte di stagione splendida, dopo aver perso terreno all’inizio. L’ultimo k.o. è arrivato nel derby contro Capo d’Orlando, in trasferta, il 26 febbraio; domani ne arriva un altro contro la Virtus, che all’andata -era il giorno di Santo Stefano- aveva accarezzato il successo prima di arrendersi al parziale di 9-0 dei padroni di casa. Finì 89-82 per il quintetto di Quilici. L’arrivo di Gabriele Romeo (11,4 punti di media) ha dato qualcosa in più alla Fortitudo, che può contare inoltre sui numeri e le prestazioni di tanti interpreti: da Alessandro Scarponi (28 nel successo di sabato scorso a Imola) a Fabrizio Piccone.

Per la Virtus è la prima di altre due gare casalinghe (dopo la pausa per la Coppa Italia c’è Fiorenzuola): “Proveremo a sfruttare il fattore campo per consolidare quanto di buono abbiamo fatto nell’ultimo periodo – dice coach Massimo Di Gregorio – Stiamo lavorando bene ma non basta, perché ogni tanto ci capita di fare errori banali. Bisogna essere sempre molto intensi dal punto di vista mentale. Nell’ultima gara contro Piacenza la fame di vittoria c’è stata e si è vista. Era una partita importante per provare a staccarci dall’ultima posizione in classifica.

Sono contento per i ragazzi, perché lo meritavano. Nella prima parte non abbiamo rispettato il piano partita, poi siamo stati molto più diligenti e l’attacco, fatto il break, ci ha dato serenità nel prenderci i tiri giusti e segnarli. Agrigento è solida. Rispetto a loro abbiamo un giorno di recupero in meno. ma anche una trasferta in meno. E’ un derby e ci teniamo”.

La partita fra Virtus e Moncada Energy Agrigento si disputerà mercoledì sera alle 20.30 e sarà trasmessa anche in live streaming sul sito e sull’app LNP Pass (per abbonati). Arbitreranno l’incontro i signori Andrea Parisi di Catania e Matteo Migliaccio di Catanzaro.