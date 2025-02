Torna a Catania l’appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage e della moda second hand: “10 Armadi”, organizzato da Floreana Cali e Alessandra Costarella di L’Armadio Flor&Ale. L’evento, giunto alla V edizione, si terrà l’1 e il 2 marzo dalle 10:00 alle 20:00 in viale XX Settembre, 76.

Moda Second Hand e Vintage di Qualità: Abiti e Accessori Unici a Catania

“10 Armadi” offre una vasta selezione di abiti e accessori in ottimo stato, come nuovi, per un’esperienza di shopping second hand e vintage d’eccezione. Ad ogni edizione, nuovi armadi da esplorare per acquisti ecosostenibili e di gusto, con taglie e stili diversi per soddisfare tutte le “secondhand lovers”.

Sia sabato che domenica, alle ore 18:00, l’evento si arricchisce con un aperitivo a base di bollicine e stuzzichini, per un’esperienza di shopping ancora più piacevole.

Moda Sostenibile e Partner Sensibili: L’Impegno di “10 Armadi” per l’Ambiente

“10 Armadi” unisce la passione per la moda all’attenzione per l’ambiente, promuovendo un consumo consapevole e sostenibile. Legambiente e Caffè F.lli Torrisi, partner sensibili al progetto, supporteranno l’evento.