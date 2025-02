Una mostra di abiti e maschere in stile ottocentesco, ispirata all’immortale romanzo “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Così il Casale dell’Arte, a Catania, rende omaggio al carnevale, ospitando un evento di fashion design, celebrando il passato, rivisitato in chiave contemporanea.

L’appuntamento, grazie all’esposizione di cinque abiti e tre maschere realizzati da Rosa Platania, trasporterà i visitatori in un’epoca di eleganza e raffinatezza, celebrando attraverso pregiati tessuti e minuziose lavorazioni d’artigianato, la nobiltà siciliana.

Sarà un viaggio nel tempo, per un evento ideato da Gabriela Scibilia. «Vogliamo rendere omaggio al carnevale celebrando un’importante epoca storica per la nostra terra – evidenzia Gabriela Scibilia, titolare del Casale dell’Arte – e nel contempo vogliamo valorizzare la maestria di artisti locali, come Rosa Platania, che ha ideato e realizzato tutti gli abiti, di recente presentati anche a Venezia.»

Gli abiti e le maschere saranno esposti in un percorso che racconta la storia e la cultura del periodo.

«È un omaggio all’ottocento di Tomasi di Lampedusa – spiega Rosa Platania – di quella Sicilia che narra tradizioni, fasti di un’epoca passata, ma sempre vivida nella memoria di tutti noi. Si tratta di una “capsool collection” composta da 5 abiti-costumi, dai colori dolci e al contempo contrastanti, dalle fogge classiche che stridono con l’era contemporanea vissuta sotto il segno della spettacolarizzazione. La contaminazione del luogo, il Casale dell’ Arte incastona le mie creazioni come conchiglie sulla roccia, tutto ha un sapore che ho volutamente ricreato in omaggio del re carnevale. Ad ognuno è consentito sognare, immaginare, e a me l’onore di ottemperare ad una magia. La consacrazione delle tre maschere che verranno esposte al Casale dell’Arte è avvenuta a Venezia, battesimo di un carnevale elegante e ricco di storia. Riporterò le mie creazioni a Catania per essere indossate in un evento speciale, dedicato al capolavoro di Tomasi di Lampedusa.”

L’inaugurazione della mostra è in programma per venerdì 28 febbraio, in occasione di una serata esclusiva sul carnevale, organizzata dai club service “Catania Faro Biscari”, Fidapa, BPW Italy e i Rotary club Catania Bellini, San Gregorio di Catania/Tremestieri e Catania ovest.

Il Carnevale, con la sua atmosfera festosa e colorata, rappresenta il momento ideale per immergersi in questa celebrazione della bellezza e dell’eleganza ottocentesca.