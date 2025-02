Modica – Reti inviolate tra Modica e Nebros, le due formazioni giocano un canovaccio diverso con i padroni di casa che cercano la via del gol in tutti i modi ma trovano un muro ben costruito e difficile da scalfire, ospiti mai veramente pericolosi con una gara ordinaria per Pontet.

Primo tempo iniziato con il giusto approccio, rossoblu che spingono avanti sin dai primi minuti di gioco e si portano dalle parti di Cappa, prima con Handzic che gira una ribattuta a lato, quindi Kondila al 5’ ha una grande occasione, mandato da Arquin, il suo diagonale finisce di poco a lato. Al 17’ ancora rossoblu in avanti con il lancio per Handzic che riesce a stoppare perfettamente un pallone in area, si coordina e tira in porta ma il suo pallone sfiora l’incrocio e finisce fuori. Solo dieci minuti più tardi ci prova anche Neto che riceve un gran pallone da Viegas, il suo tiro dal limite risulta centrale e facile da parare per l’estremo difensore ospite. Al 37’ è Francofonte a battere egregiamente un calcio d’angolo verso Arquin che impatta, ma il suo pallone è alto sopra la traversa. Nessun vero rischio per Pontet in questa frazione con la difesa che riesce a contenere la formazione ospite, il risultato è lo 0-0 finale.

Nella ripresa il Modica torna ancora con la voglia di sbloccare il risultato, la prima occasione arriva al 5’ con Cappello che prova il tiro, questo viene deviato da un difensore che spiazza il portiere ma si spegne di poco fuori. Al 13’ grande ripartenza di Viegas che si invola verso la porta, a tu per tu con Cappa non trova l’attimo e si lascia rubare il pallone dall’estremo difensore. Modica che continua a cercare la via del gol senza mai trovare lo spazio giusto anche articolando bene la manovra. Più passa il tempo e più aumenta la tensione, rischiando qualcosa dietro Ferrara prova a mettere in campo più punte e al 33’ arriva ancora una grande occasione, la più nitida tra tante, con Arquin che incorna di testa ma trova pronto Cappa, sulla ribattuta Fragapane non arriva a metterla dentro. Nei minuti di recupero la frenesia la fa da padrona senza trovare il gol che sblocchi il risultato, finale ancora 0-0.

Rammarico per quanto mostrato in campo senza riuscire a trovare la via del gol, tante maglie bianche nell’area di rigore difficili da superare con il Modica che deve arrendersi anche alla sfortuna.

MODICA CALCIO – NEBROS 0-0

Modica Calcio: Pontet, Kondila (26’ st Montanaro), Rossi, Francofonte, Fragapane, Cappello, Neto (22’ st Idoyaga), Palmisano, Handzic (26’ st Incatasciato), Viegas, Arquin. Panchina: La Licata, Mallia, Incatasciato, Messina, Cacciola, Schembari, Alecci, Montanaro, Idoyaga. Allenatore: Pasquale Ferrara

Nebros: Cappa, Saccà (41’ pt Giamo), Conti, Petrullo, Sciotto, Bontempo, Spanò (36’ st Zingales), Trovato, Travaglia (25’ st Pontini), Panzarella (30’ st Noto), Di Vita (41’ st La Place). Panchina: Vito, Spinella, Giamo, Scolaro, Pontini, Zingales, La Place, Molica, Noto. Allenatore: Francesco Palmeri.

Ammoniti: Palmisano, Viegas (M), Petrullo, La Place (N)

Espulso: Schembari (Non dal campo)