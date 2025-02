Ragusa – Ragusa ha ufficialmente avviato il percorso per diventare “Città Europea dello Sport 2027”. Lo scorso 5 febbraio si è tenuto un incontro molto partecipato, con rappresentanti del mondo sportivo locale, della medicina sportiva, membri della Giunta comunale, consiglieri e cittadini interessati.

L’incontro ha visto gli interventi di Vincenzo Luppattelli, presidente della delegazione italiana di ACES Europe, e di Alberto Rossi, sindaco di Seregno, città europea dello sport nel 2025. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un programma che vada oltre l’aspetto ricreativo e turistico, incentivando la cittadinanza a riscoprire l’importanza dell’attività fisica.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha ribadito l’importanza del lavoro di squadra per raggiungere questo obiettivo. “È il momento di rimboccarci le maniche per scrivere insieme il dossier della candidatura, un documento programmatico che vogliamo vada al di là del riconoscimento stesso e che non riguardi solo lo sport in senso stretto”, ha dichiarato il sindaco.

L’assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha spiegato che la candidatura è stata suggerita dai referenti nazionali del Credito Sportivo e di Sport e Salute, convinti delle qualità di Ragusa. L’obiettivo è creare un 2027 ricco di eventi che abbiano un valore sociale e lascino un’eredità importante per il futuro.

Entro il 26 febbraio, associazioni, federazioni, enti, privati e cittadini possono inviare proposte per arricchire il calendario di eventi da inserire nel dossier. Le proposte devono essere inviate via mail a ragusasport2027@comune.ragusa.it e contenere la tipologia di evento o iniziativa, il tipo di impianto, i target, gli accorgimenti necessari per lo svolgimento e tutti i dettagli possibili.