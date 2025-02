Vittoria – A seguito dell’allerta meteo prevista per domenica 9 febbraio 2025, il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura dello stadio comunale, della villa comunale, di tutti gli impianti sportivi, dei cimiteri di Vittoria e Scoglitti e del polo fieristico EMAIA per evitare pericoli alle persone, e di dovere provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità.

In ottemperanza al provvedimento, la partita di calcio tra FC Vittoria e Città di Avola, in programma per la stessa giornata, non verrà disputata. Ulteriori aggiornamenti sulla data del recupero dell’incontro verranno successivamente