Il Bonus Renzi, ufficialmente Trattamento Integrativo, si conferma anche per il 2025 come un importante sostegno economico per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Questa agevolazione, che può arrivare fino a 1.200 euro annui, viene erogata direttamente in busta paga e rappresenta un aiuto concreto per molte famiglie italiane.

Cos’è il Bonus Renzi 2025 (Trattamento Integrativo):

È un beneficio economico introdotto per la prima volta nel 2014 e successivamente riformato, che consiste in un’integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti. L’obiettivo è quello di supportare i lavoratori con redditi annui fino a 28.000 euro.

A Chi Spetta il Bonus Renzi 2025:

Il bonus spetta a diverse categorie di lavoratori dipendenti, tra cui:

Lavoratori dipendenti (anche in cassa integrazione)

Stagisti e tirocinanti

Collaboratori a progetto (ex co.co.co)

Lavoratori socialmente utili

Disoccupati che percepiscono NASpI o DIS-COLL

Lavoratrici in congedo di maternità e lavoratori in congedo di paternità

Sono esclusi:

Lavoratori autonomi (con partita IVA)

Non residenti in Italia

Chi ha un reddito annuo superiore a 28.000 euro o inferiore a 12.000 euro

Importo del Bonus Renzi 2025:

L’importo varia in base al reddito annuo:

100 euro al mese (1.200 euro annui) per redditi fino a 15.000 euro

Importo inferiore a 100 euro per redditi tra 15.000 e 28.000 euro

Nessun bonus per redditi superiori a 28.000 euro

Come richiedere il Bonus Renzi 2025

Non è necessario presentare alcuna domanda. Il bonus viene erogato automaticamente dal datore di lavoro nella busta paga. In caso di mancato accredito, è possibile richiederlo tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730).

Quando Arriva il Bonus? L’erogazione è prevista a partire da gennaio 2025, con accredito mensile sullo stipendio. Il Bonus Renzi 2025 è un valido aiuto economico per molti lavoratori, soprattutto in un periodo di incertezza economica.