Ragusa – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha incontrato il Commissario della Camera di commercio del Sud Est Antonino Belcuore e l’amministratore delegato delle SAC Nico Torrisi. Al centro dell’incontro la necessità di condividere informazioni utili per promuovere azioni di marketing territoriale congiunte per l’aeroporto di Comiso, dando valore alle compagnie che scelgono lo scalo ibleo con congrui contributi. Sullo sfondo le azioni poste in essere da altri aeroporti che vivono le medesime esigenze del “Pio La Torre”, riprese in un “bando tipo” che gli Enti a confronto vorrebbero utilizzare. “Abbiamo scelto di valorizzare i voli nazionali – spiega la Commissaria Patrizia Valenti – mentre la Camera di Commercio si occuperà dei volti internazionali. Abbiamo pensato che utilizzare le stesse regole potesse essere un valore in più”.

Ad accompagnare Patrizia Valenti, il direttore generale del Libero consorzio ibleo, Nitto Rosso. “Non faremo nulla se prima non avremo la matematica certezza che quanto programmato incontrerà il gradimento di serie ed affidabili società che operano nel settore – aggiunge Rosso -. Non abbiamo tempo da perdere e soprattutto non intendiamo fare scommesse su futuribili scenari. Ci muoveremo solo su certezze. Posso garantire che questo è interesse congiunto dei tre soggetti istituzionali, Camera di Commercio, SAC e Provincia di Ragusa”.

All’orizzonte dunque si profila un altro incontro per mettere a punto la strategia comune, dopo che verranno raccolte le opinioni di tutti gli stakeholder. “Stiamo facendo in gran fretta – conclude Valenti – atteso che l’Estate è alle porte e vogliamo dare un bel segnale al territorio”.