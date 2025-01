Ragusa – Il 2024 è stato confermato dal Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus (Copernicus climate change service – C3S) come l’anno più caldo mai registrato a livello globale e il primo anno solare in cui la temperatura media globale ha superato di 1.5°C il livello preindustriale. Ognuno degli ultimi 10 anni poi (2015-2024) è stato uno dei 10 anni più caldi mai registrati. E gli effetti della crisi climatica sul territorio italiano, diviso tra siccità e alluvioni, sono sempre più drammatici.

Nel 2024 in Italia sono stati registrati 351 eventi meteo estremi (+485% rispetto al 2015 quando erano stati 60). A fare la parte da leone in questo 2024 l’aumento dei danni da siccità prolungata (+54,5% rispetto al 2023), da esondazioni fluviali (+24%) e da allagamenti dovuti alle piogge intense (+12%), con un’Italia divisa in due tra poca e troppa acqua. Ancora nel mese di gennaio in parte dei comuni siciliani l’acqua potabile è razionata.

E il fatto che ciò non si sta verificando a Ragusa non vuol dire che noi siamo esenti dagli effetti della crisi climatica. Dobbiamo prepararci ad un futuro problematico fatto di crisi idriche e ondate di caldo che si amplificano in ambito urbano con le isole di calore. Abbiamo bisogno di più verde e di bloccare il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione per permettere l’infiltrazione dell’acqua nelle falde ed evitare il ruscellamento superficiale che determina allagamenti. E’ per questi motivi che Legambiente Ragusa ha presentato 50 emendamenti al Piano Regolatore, un quarto del totale.

Alla luce degli eventi che hanno e stanno creando allarme nella popolazione come l’alluvione di Valencia e gli incendi di Los Angeles di questi giorni, chiediamo al consiglio comunale di approvare le osservazioni che porterebbero alla desigillazione del suolo impermeabilizzato e alla moltiplicazione del numero di alberi piantumati.