Il picco dei casi di influenza non è stato ancora superato. Probabilmente ci arriveremo questa settimana o la prossima. Ma l’inverno è ancora lungo. Il virologo Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, afferma che il picco dei casi di influenza non è stato ancora superato e che probabilmente si raggiungerà questa settimana o la prossima. L’esperto ricorda che l’inverno è ancora lungo e invita alla prudenza. Che dal 6 al 12 gennaio hanno subito un “brusco aumento”, come indicato nell’ultimo report dell’Iss. Ma quando è previsto il nuovo “boom” di casi?

Siamo nel periodo con il più alto tasso di casi di influenza – si legge in un’intervista di Bassetti a RaiNews – ma il picco non è stato ancora superato. Ad affermarlo è Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. A tal proposito mette in guardia su un farmaco stra-usato in questi casi: il paracetamolo. Non bisogna abusarne, secondo l’esperto. “È un farmaco da banco, ma può fare danni enormi se usato in modo scorretto”, spiega. E non solo per il fegato. Bassetti consiglia di utilizzare il paracetamolo solo in presenza di febbre alta (sopra i 38,5°C), con un dosaggio massimo di 500 mg per volta e senza superare i 2,5 grammi al giorno per un adulto. E no, non serve prenderlo “a orari fissi”.

La migliore soluzione, spiega l’esperto, è la prevenzione: “Il vaccino antinfluenzale non è perfetto, ma è la misura più efficace per ridurre i rischi di complicanze gravi”.