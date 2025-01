Modica – Il derby non delude mai le aspettative e in questa stagione Modica e Vittoria hanno già dato vita a diverse sfide emozionanti tra Campionato e Coppa Italia. L’ultimo atto tra queste due compagini arriva domenica 26 gennaio, due formazioni che sono cresciute nel corso della stagione e che si apprestano a vivere una domenica di vero calcio.

Due pareggi in coppa con il passaggio del turno per il Vittoria ai rigori e una vittoria per i rossoblu in campionato, questo il borsino fin qui tra queste due squadre. Domani sarà sfida tra bomber, con Arquin e Dos Santos che scaldano i motori della sfida.

Una partita che si prepara da sola, in cui i due tecnici, Ferrara e Mancini, cercheranno di trovare la quadra giusta per colpire la squadra avversaria sapendo di poter contare su rose importanti e uomini che faranno di tutto per portare i tre punti a casa in una sfida non decisiva per questo campionato ma sicuramente di grandissima importanza.

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Fragapane, Mallia, Messina, Mollica, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Cacciola, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Cappello, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.