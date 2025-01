La Regione Siciliana introduce importanti agevolazioni per il pagamento del bollo auto nel 2024, con uno sconto del 10% per i pagamenti regolari e la riproposizione dello “Straccia Bollo Auto” per la rottamazione degli arretrati.

Sconto del 10% sul Bollo Auto 2024

A partire da lunedì 5 febbraio 2024, i proprietari di veicoli residenti o con sede in Sicilia, sia persone fisiche che giuridiche, potranno beneficiare di uno sconto del 10% sulla tariffa ordinaria del bollo auto 2024, a condizione di essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti.

Dove pagare con lo sconto: Delegazioni ACI, agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate, tabaccai e uffici postali.

Rimborso per chi ha già pagato: Chi ha già versato il bollo a tariffa piena a gennaio 2024, senza avere arretrati, potrà richiedere il rimborso della differenza presso gli sportelli ACI.

Proroga per i pagamenti di gennaio: Coloro che non hanno effettuato il pagamento entro il 31 gennaio 2024, potranno comunque usufruire dello sconto e pagare senza sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024.

Pagamenti entro le scadenze: Per mantenere lo sconto, i versamenti devono avvenire entro i termini previsti per ciascuna scadenza del bollo.

Domiciliazione Bancaria:

Nelle prossime settimane, sarà attivato un ulteriore sconto per chi sceglierà la domiciliazione bancaria del bollo auto. La Regione sta definendo le modalità attuative con gli istituti bancari.

Straccia Bollo Auto: rottamazione degli arretrati

La Regione ha esteso la misura “Straccia Bollo” fino al 1° luglio 2024, offrendo la possibilità di saldare le tasse automobilistiche pregresse senza sanzioni né interessi.

Chi può aderire: Persone fisiche e giuridiche.

Periodo di riferimento: Posizioni debitorie degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 già iscritte a ruolo (escluse le somme già versate all’Agenzia delle Entrate) e importi dovuti per gli anni 2021 e 2022 non ancora versati.

Dove pagare: esclusivamente presso le delegazioni ACI o le agenzie di pratiche auto autorizzate.

Modalità di pagamento: pagamento unico, non rateizzabile.

Sospensione riscossione coattiva: La Regione ha esteso la sospensione massiva dell’attività di riscossione dei ruoli coattivi del bollo fino al 31 agosto 2024.

Contenziosi in corso: l’adesione allo “Straccia Bollo Auto” sarà considerata come rinuncia alla causa tributaria.

Dichiarazioni dell’Assessore Falcone: L’assessore all’Economia Marco Falcone ha dichiarato: «Manteniamo l’impegno sul Bollo auto assunto in Finanziaria lavorando per una fiscalità che agevola il cittadino, senza aggravi, tendendo la mano a coloro che vogliono mettersi in regola. Tutti i siciliani potranno usufruire degli sconti introdotti dalla Regione, anche coloro che hanno pagato a gennaio ricevendo un rimborso agli sportelli. Estendiamo inoltre la misura assai apprezzata dello “Straccia bollo”, recuperando introiti e dando ai cittadini una nuova possibilità di mettersi in regola. Ringraziamo in particolare il nostro dipartimento delle Finanze e l’Automobile club d’Italia per il proficuo lavoro svolto nell’interesse dei contribuenti».

Dettagli principali: