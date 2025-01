Modica – Il Lions Club Modica, presieduto da Giovanni Liberatore, ha organizzato un incontro formativo sul microcredito riservato agli studenti delle quinte classi dell’Istituto Archimede. L’evento ha visto la partecipazione di due esperti della Fondazione Nazionale Lions per il lavoro: Guido Cogotti, dottore commercialista, e Antonio Gaeta, bancario.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Archimede, Rosalino Balistrieri, ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa e sottolineato l’importanza di formare i giovani sulle opportunità offerte dal microcredito e dalle nuove forme di finanziamento per creare nuove occupazione.

I relatori hanno illustrato agli studenti le opportunità offerte dal microcredito come strumento per sviluppare progetti di impresa e promuovere l’imprenditorialità, con un focus particolare su come accedere a finanziamenti per avviare attività economiche anche in contesti di piccole dimensioni. Il microcredito è una forma di prestito a bassa entità, tipicamente concessa a chi ha difficoltà di accesso al credito tradizionale, come giovani imprenditori o persone provenienti da ambienti svantaggiati.

L’evento è stato moderato da Giovanna Scifo, delegata al service sulla promozione del microcredito dal Governatore del Distretto Lions Sicilia Mario Palmisciano

L’incontro ha suscitato un grande interesse tra gli studenti, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con esperti del settore e approfondire tematiche di fondamentale importanza per il loro futuro professionale.

“Il Lions Club Modica conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura d’impresa e sostenere la formazione delle nuove generazioni, fornendo strumenti concreti per favorire lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative”, ha dichiarato Giovanni Liberatore presidente del Lions Club Modica.

Il Lions Club Modica organizzerà altre iniziative simili per favorire la crescita imprenditoriale e la formazione professionale delle nuove generazioni fornendo un’opportunità concreta per giovani, donne e disoccupati che desiderano mettersi in gioco, ma che non hanno possibilità di accesso ai tradizionali canali bancari.

All’evento hanno partecipato il Past Governatore Salvatore Ingrassia, componente del consiglio di indirizzo della fondazione Lions, e Walter Buscema, secondo Vice Governatore del Distretto Lions Sicilia.