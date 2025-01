Modica – Dopo mesi di attesa e disagi, è stata liberata dai blocchi di cemento e riaperta al transito la strada che conduce alla basilica santuario Madonna delle Grazie a Modica. La notizia, accolta con grande gioia dal parroco don Giovanni Lauretta e dalla comunità parrocchiale, segna la fine di un periodo di difficoltà per i fedeli, soprattutto anziani e persone con disabilità.

La chiusura della strada, protrattasi per diversi mesi, aveva creato notevoli problemi non solo dal punto di vista religioso e sociale, impedendo a molti fedeli di raggiungere la chiesa, ma anche sul fronte della sicurezza urbana. La piazzetta antistante la basilica, infatti, rappresenta un nodo cruciale per la viabilità d’emergenza, fungendo da collegamento tra piazza Corrado Rizzone e il piazzale del viale Medaglie d’Oro, un’importante area di protezione civile.

Questa connessione si rivela fondamentale come via di fuga per il centro storico in caso di calamità naturali o altre emergenze.

Le ragioni di questa prolungata chiusura, che ha inibito il transito non solo ai mezzi privati ma anche a quelli di soccorso, rimangono ancora poco chiare. La situazione aveva destato preoccupazione anche presso la Diocesi di Noto, con l’intervento del vescovo mons. Salvatore Rumeo. Nonostante l’inaugurazione della strada, la sua successiva chiusura ha sollevato interrogativi sulla sua reale utilità e sulle motivazioni che hanno portato a tale decisione. Sembra che la ditta appaltatrice dei lavori sia stata saldata con una somma di 180.000 euro.

La rimozione dei blocchi di cemento nel tardo pomeriggio di martedì ha finalmente restituito la piena accessibilità alla basilica, portando sollievo e soddisfazione nella comunità.