Marina di Ragusa – Detto, fatto! Dopo il successo dell’edizione natalizia, con grande riscontro da parte dei cittadini, Gas Mazzarelli si è messa in moto per proporre un appuntamento fisso, di incontro con la comunità. Si partirà già dal 25 gennaio, dalle 10 alle 14. La distribuzione dei prodotti delle aziende agricole associate avverrà in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, e verrà effettuata un sabato al mese. Sarà l’occasione per venire a conoscenza della filosofia del consumo consapevole, sostenibile e a km-zero, e per conoscere i principi del gruppo di acquisto solidale improntati alle sane pratiche alimentari e al sostegno delle produzioni del territorio.

“Il Gas Mazzarelli crede da sempre nei cambiamenti veri che si attivano dal basso. Sorgono silenti, proseguono percettibili, diventano lenti, pervasivi: alla fine si rivelano i più efficaci. E quindi i più invidiati e vanno per questa ragione protetti. E in questo l’amministrazione comunale, che ringraziamo, non manca di dimostrare la propria sensibilità concedendo il patrocinio quale prova del sostegno alla nostra filosofia delle buone e sane pratiche alimentari nonché il rispetto e sostegno dei produttori locali, preziosa risorsa. Se volete regalarvi un’opportunità di cambiamento, veniteci a trovare e a conoscere la nostra realtà”, dichiara la presidente del Gas Mazzarelli, Paola Nigito. Le altre date già in calendario sono: sabato 22 febbraio 2025 dalle ore 10 alle 14; sabato 22 marzo dalle ore 10 alle 14; sabato 26 aprile dalle ore 10 alle 14; sabato 31 maggio dalle ore 10 alle 14.