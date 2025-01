Stasera, 21 gennaio 2025, il cielo notturno offrirà uno spettacolo interessante: sei pianeti del nostro Sistema Solare saranno visibili contemporaneamente. È importante precisare che, contrariamente a quanto riportato da alcune fonti, non si tratterà di un vero e proprio allineamento planetario, ma di una “parata” o “congiunzione” in cui i pianeti appariranno raggruppati in una porzione di cielo.

Cosa Accadrà il 21 Gennaio 2025

Martedì 21 gennaio 2025, sei pianeti – Venere, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano – saranno osservabili nel cielo serale. Non tutti saranno facilmente visibili a occhio nudo: Marte, Giove, Venere e Saturno saranno i più luminosi e quindi più facili da individuare senza l’ausilio di strumenti ottici. Urano e Nettuno, invece, richiederanno l’uso di un binocolo o un telescopio. Il fenomeno sarà osservabile per diversi giorni intorno al 21 gennaio, ma la notte del 21 offrirà le migliori condizioni di visibilità.

In Italia, il momento migliore per osservare questa “parata” di pianeti sarà intorno alle 19:30, subito dopo il tramonto. In quel momento, i sei pianeti si troveranno sopra l’orizzonte.

Parata dei pianeti, la loro posizione sarà la seguente:

Sud: Giove, Marte e Urano.

Sud-Est: Venere, Saturno e Nettuno.

Lo spettacolo celeste durerà diverse ore, prolungandosi per tutta la serata. In particolare, le regioni del Sud-Est godranno di una visibilità prolungata dei pianeti.

Differenza tra “Parata di Pianeti” e “Allineamento Planetario”:

È fondamentale chiarire la differenza tra “parata di pianeti” o “congiunzione” e un vero e proprio “allineamento planetario”. Nel primo caso, i pianeti appaiono raggruppati in una certa area del cielo, ma non si trovano perfettamente allineati su una stessa linea retta. Un vero allineamento planetario, in cui tutti i pianeti si trovano sullo stesso lato del Sole e appaiono allineati dalla nostra prospettiva, è un evento molto più raro.

Consigli per l’Osservazione: