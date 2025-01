Vittoria – Abitare la prossimità e riscoprire la città. E’ il titolo del progetto che il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, ha illustrato agli studenti della terza C del liceo di Scienze umane Giuseppe Mazzini, parlando delle prossime sfide da affrontare, in occasione del Pcto per l’alternanza scuola lavoro. “Oggi, più che mai – ha sottolineato Lenzo – è fondamentale riflettere sull’identità dei nostri territori, sui luoghi simbolo del nostro patrimonio artistico e culturale e sul valore del commercio di prossimità. Questi elementi non solo definiscono la nostra città, ma ne rappresentano anche il cuore pulsante. Quando parliamo di prossimità, ci riferiamo a quel senso di vicinanza, di comunità, che si sviluppa nei nostri quartieri grazie alla presenza di attività commerciali locali. Questi piccoli negozi, botteghe e mercati sono molto più di semplici luoghi dove fare acquisti.

Sono punti di incontro, spazi dove ci sentiamo a casa, dove ci conosciamo per nome e dove possiamo trovare prodotti che spesso raccontano una storia unica”. “Sono – ancora Lenzo – dei presidi di socialità che rendono vitali i contesti urbani che, con le loro vetrine ed insegne, sono la luce delle nostre città. Si è parlato dunque di rigenerazione urbana che non riguarda solo il rinnovamento fisico delle strutture, ma è un processo che trasforma gli spazi pubblici in luoghi più vivibili, sicuri e accoglienti. Quando miglioriamo le infrastrutture di una città, stiamo investendo nel suo futuro. Ma per far sì che questo processo sia davvero efficace, è fondamentale che coinvolga tutti: cittadini, istituzioni e, naturalmente, imprenditori per mettere in campo strategie condivise nell’interesse di città e territori che sono i veri protagonisti di questa rigenerazione urbana che da anni portiamo avanti in Confcommercio attraverso il nostro sistema diffuso di rappresentanza. Rigenerare significa restituire vita a queste aree, rendendole attrattive non solo per i residenti ma anche per i turisti e visitatori”.

“Parlarne alle nuove generazioni – chiarisce Lenzo – è stato importante perché anche loro possono dare un contributo per costruire una città più inclusiva e sostenibile. Sono loro il futuro delle nostre città e il loro contributo sarà essenziale per costruire un ambiente urbano seguendo le suddette direttici. Guardare la propria città con occhi nuovi, riscoprirne le bellezze nascoste e sentirsi parte attiva di un processo di cambiamento è qualcosa che riguarda tutti noi”. Lenzo ha ringraziato per l’invito la dirigente scolastica, la prof. Emma Barrera, oltre alla docente Ilenia Di Martino per la disponibilità nell’ambito di questo progetto di alternanza scuola lavoro in collaborazione con la Pro Loco di Vittoria presieduta da Rosario Giarratana. (Foto comunicato)