L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato una guida aggiornata sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali di pagamento, con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2025. Questa guida è uno strumento utile per i contribuenti che desiderano regolarizzare la propria posizione debitoria.

Cosa troverete nella guida

Il vademecum fornisce informazioni dettagliate su:

Somme rateizzabili: Quali debiti possono essere pagati a rate.

Modalità di presentazione delle istanze: Come presentare la domanda di rateizzazione.

Modalità di pagamento: Come effettuare i pagamenti delle rate.

Effetti della rateizzazione: Cosa comporta l’accettazione della rateizzazione.

Decadenza dalla rateizzazione: Cosa succede in caso di mancato pagamento delle rate.

Cartelle esattoriali: chi può richiedere la rateizzazione:

I contribuenti che hanno ricevuto cartelle di pagamento da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto di enti creditori (come Agenzia delle Entrate, INPS, etc.) e non possono saldare l’intero importo in un’unica soluzione, possono richiedere la rateizzazione.

Le Novità dal 1° Gennaio 2025 (Riforma dell’Art. 19, D.P.R. n. 602/1973):

La riforma, attuata tramite il D.M. MEF del 27 dicembre 2024 (in attuazione del D.Lgs. n. 110/2024 e della Legge n. 111/2023), ha introdotto un progressivo aumento del numero massimo di rate ottenibili su semplice richiesta per debiti fiscali inferiori a 120.000 euro:

2025-2026: Fino a 84 rate (7 anni).

2027-2028: Fino a 96 rate (8 anni).

Dal 2029: Fino a 108 rate (9 anni).

Rateizzazione semplificata per debiti fino a 120.000 euro:

Per debiti fino a 120.000 euro per ogni singola richiesta, è sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per ottenere la rateizzazione (fino a 84 rate per le richieste nel biennio 2025-2026). Non è richiesta ulteriore documentazione a supporto.

Rateizzazione per Importi superiori a 120.000 euro e richiesta di un numero maggiore di rate:

Per ottenere un numero maggiore di rate rispetto a quelle previste per la rateizzazione semplificata, o per importi superiori a 120.000 euro, è necessario documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questi casi, la dilazione può essere concessa fino a un massimo di 120 rate.

Come richiedere la rateizzazione online: è possibile richiedere e ottenere la rateizzazione online, dal proprio PC o smartphone, accedendo all’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS). L’accesso all’area riservata è possibile anche tramite il QR code presente sul modello di istanza.