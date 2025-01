Randazzo (Catania) – Il ciclone tunisino Gabri continua ad arrecare danni in Sicilia, ancora nella morsa del maltempo. A causa delle intense piogge, il torrente Nunziata a Randazzo è esondato, causando allagamenti e mettendo a rischio diverse abitazioni in via Pozzo. Sono in corso le operazioni di evacuazione di circa quindici persone residenti negli immobili minacciati dall’acqua.

La situazione è particolarmente delicata, con un fronte d’acqua alto circa un metro che rende difficile l’accesso alle abitazioni. Tra le persone da evacuare c’è anche un soggetto colpito da ictus, che necessita dell’assistenza dei sanitari del 118.

Sul posto sono presenti e stanno operando la Protezione Civile, la Forestale, i Carabinieri e la Croce Rossa. Per superare il fronte d’acqua e raggiungere le persone isolate, è stato richiesto l’intervento urgente di mezzi speciali e la collaborazione di club di fuoristradisti locali, in grado di operare in condizioni difficili.

La situazione è in continua evoluzione e le autorità competenti stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza della popolazione e coordinare le operazioni di soccorso.