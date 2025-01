Vittoria (Ragusa) – Tragedia sfiorata per un soffio oggi a Vittoria a causa del forte vento e del maltempo portato dal ciclone tunisino Gabri. Un video registrato dalle telecamere di sorveglianza di un distributore di carburante mostra un’auto che transita nella rotatoria di via Generale Diaz, all’incrocio con la SP 2 per Acate. Pochi secondi dopo il passaggio del veicolo, un palo della pubblica illuminazione, a causa delle forti raffiche di vento, crolla sulla strada, proprio nel punto in cui era appena transitata l’auto.

Solo per una fortuita coincidenza l’auto è riuscita a evitare l’impatto con il palo caduto, scongiurando conseguenze potenzialmente drammatiche. Tanti i danni a Vittoria e in provincia di Ragusa per il forte maltempo che oggi, 17 gennaio, ha interessato tutta la Sicilia. (Video Assenza)