Ragusa – In occasione della XX Maratona di Ragusa che si svolgerà a Ragusa il 19 gennaio 2025, è stata emanata l’Ordinanza Dirigenziale numero 31 del 14/01/2025 che disciplina la circolazione veicolare nelle zone interessate dall’evento.

La partenza è fissata in Via Feliciano Rossitto, nei pressi del Liceo Scientifico “Enrico Fermi”) alle ore 8.00 circa, mentre il percorso si svilupperà per l’intera città, fino al raggiungimento di Ragusa Ibla dove è previsto l’arrivo.

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza si è ritenuto necessario adottare i seguenti provvedimenti viabilistici:

1) la chiusura al transito di via Feliciano Rossitto, nel tratto compreso tra il Viale Europa e la via Aldo Moro dalle ore 07.00 alle ore 10.30;

2) la chiusura al transito nei due sensi di marcia, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 per tutti i veicoli, compresi i bus urbani, con esclusione solamente dei mezzi di soccorso in:

corso Italia, nel tratto compreso tra la via San Vito e la via XXIV Maggio;

intero tratto di via Monelli;

via XXIV Maggio nel tratto compreso tra il corso Italia e il corso Mazzini;

corso Mazzini, nel tratto compreso tra la via XXIV Maggio e la Piazza Repubblica;

via dei Normanni, nel tratto compreso tra via del Portale e Piazza G.B. Odierna;

viale Margherita, nel tratto compreso tra la Chiesa del S.S. Trovato e la via Del Portale;

intera Piazza G.B. Odierna;

via Giardino, nel tratto compreso tra la via Ten. La Rocca e la Piazza G.B. Odierna;

3) il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, dalle ore 06.00 alle ore 12.00 sulla via F. Rossitto, nel tratto compreso tra il viale Europa e la Via Aldo Moro;

4) il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, dalle ore 07.00 alle ore 15.00:

sul Corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Mariannina Coffa ed il civico 120

sull’intero tratto di via Don Ascenzo Gurrieri;

5) la chiusura al transito “temporaneo” di tutti gli attraversamenti delle strade interessate dalla manifestazione al momento del passaggio dei partecipanti;

6) la chiusura al transito di tutte le strade interessate dalla manifestazione al momento del passaggio dei partecipanti fino al passaggio dell’ultimo concorrente che sarà reso noto dagli organizzatori con apposita staffetta di “Fine gara”.

7) I veicoli in sosta lungo l’itinerario di gara, potranno riprendere la marcia previa autorizzazione del personale dell’organizzazione (che presidierà tutte le intersezioni e alcuni tratti di strade) che dovrà garantire l’effettuazione di tali manovre nel rispetto dei margini di sicurezza necessari ad evitare ogni forma di pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni.

8) Gli autobus urbani che ordinariamente impegnerebbero il percorso di gara chiuso al transito, dovranno modificare, pertanto, il loro itinerario dalle ore 8 alle ore 15. Il capolinea del bus urbano della linea per Ragusa Ibla, sia in arrivo che in partenza, dalle ore 7.00 alle ore 15, sarà spostato sulla Circonvallazione Ottaviano, nel tratto prospiciente la Chiesa del S.S. Trovato. Gli organizzatori dovranno provvedere alla messa in opera e alla vigilanza sull’efficienza della necessaria prescritta segnaletica. I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.