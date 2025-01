È stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 3246 (2952 uomini e 294 donne) Allievi/e Agenti della Polizia Penitenziaria. Questa importante iniziativa offre l’opportunità di intraprendere una carriera nel settore della sicurezza e dell’ordine pubblico. Il concorso, aperto sia a candidati civili che a ex militari, prevede una selezione basata su prove scritte, pratiche e orali.

Requisiti di accesso: per partecipare al concorso è necessario possedere, oltre ai requisiti di base per i concorsi pubblici, tra cui la cittadinanza italiana, un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (con possibilità di maggiorazione per gli/le ex appartenenti alle forze armate) e un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per gli/le ex militari, i requisiti specifici possono variare in base alla data di arruolamento.

Come partecipare: la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online entro il 14 febbraio. Tutti i dettagli sulla procedura di candidatura sono disponibili sul portale unico del reclutamento InPA.

Per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti, le modalità di partecipazione e le date delle prove, consulta il bando di concorso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.