Comiso – Europa Verde Comiso esprime un plauso particolare all’iniziativa del Laboratorio Politico Berlinguer Comiso che, sensibile al rispetto dell’ambiente e del decoro urbano nel centro storico della città, ha adottato lo spazio verde comunale della via Filippo Turati -piazzetta Madonna della Catena, rendendolo gradevole alla vista non solo dei residenti ma altresì di coloro che transitano o frequentano abitualmente il centro storico. Dichiara in proposito il Co-portavoce di Europa Verde Comiso Sandra Gianna “Un piccolo spazio verde all’interno del centro storico viene da oggi restituito alla città sottraendolo al degrado di quanti hanno utilizzato questi luoghi quali depositi di rifiuti a cielo aperto.

Non possiamo che applaudire e sostenere con vivo interesse l’iniziativa del LPB con il quale condividiamo gli ideali del rispetto ambientale, del decoro urbano ed artistico della città e del suo centro storico, oggi purtroppo carente di attenzione da parte dell’Amministrazione comunale. Siamo fermamente convinti che non ci potrà essere un’opportunità di sviluppo e crescita della città se non si parte dalla riqualificazione, dal ripopolamento e miglioramento del centro storico avendo particolarmente a cuore il rispetto storico -artistico dello stesso. Auspichiamo che tali iniziative, come quella del LPBComiso, venga accolta da altre realtà e funzioni da cassa di risonanza con il coinvolgimento di quanti, cittadini, associazioni ed enti privati abbiano amore ed interesse per la propria città”. Sandra Gianna infine conclude ricordando “le aiole e gli spazi verdi pubblici costituiscono simboli di civiltà e rispetto per l’ambiente, abbelliscono e impreziosiscono le nostre città e rappresentano i “polmoni verdi” dei centri abitativi che senza di essi si paleserebbero come un anonimo agglomerato di cemento ed asfalto.

Preservarne la bellezza e l’utilità, tuttavia, non è affare di poco conto poiché richiede un’adeguata e continua manutenzione periodica che non sempre i Comuni sono in grado di garantire per una serie di problematiche collegate alla vastità del territorio, alle forze lavoro disponibili, alla cattiva collaborazione di alcuni cittadini che, purtroppo utilizzano le aree verdi come spazi-discariche”. (da.di.)