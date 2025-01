Catania – Un operaio di una ditta privata è rimasto ferito questa mattina in viale Vittorio Veneto a Catania a causa della caduta di un palo dell’illuminazione pubblica. L’incidente è avvenuto poco dopo l’incrocio con via Gabriele D’Annunzio.

L’uomo era impegnato nella rimozione delle luminarie natalizie e si trovava su una scala appoggiata al palo quando, per cause ancora in corso di accertamento, quest’ultimo si è spezzato. L’operaio è precipitato da un’altezza di circa tre metri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con un’ambulanza del 118, oltre a due pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori pericoli per la circolazione.

L’operaio ferito è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Catania. Secondo le prime informazioni, ha riportato contusioni e possibili fratture, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi.

L’incidente ha destato preoccupazione anche per le possibili conseguenze che avrebbe potuto avere in una zona così trafficata: la caduta del palo, infatti, avrebbe potuto coinvolgere anche auto in transito o pedoni.