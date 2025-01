L’ondata influenzale continua a diffondersi in Italia, con oltre 5 milioni di persone colpite finora. Secondo le previsioni dell’Istituto Superiore di Sanità, il picco è atteso tra metà e fine gennaio. La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute, sottolinea l’importanza della prevenzione, di terapie adeguate e, soprattutto, di un uso corretto dei farmaci.

I Sintomi dell’Influenza

Le sindromi influenzali si manifestano principalmente con rinite (raffreddore), cefalea, dolori articolari, tosse, mal di gola e febbre. La durata dei sintomi può variare, ma spesso persistono per diversi giorni. È importante non allarmarsi se la febbre persiste per 3-4 o anche 5 giorni, con temperature elevate fino a 39-40°C, poiché questo rientra nel decorso tipico dell’influenza. Si raccomanda l’uso di antipiretici e il riposo a casa, evitando di recarsi al pronto soccorso se non strettamente necessario, per non sovraccaricare il sistema sanitario.

L’Importanza di Limitare l’Uso di Antibiotici

La SIMG raccomanda di limitare l’uso di antibiotici in caso di influenza, in quanto si tratta di un’infezione virale. Gli antibiotici sono efficaci solo contro le infezioni batteriche e devono essere assunti esclusivamente su prescrizione medica e in presenza di una comprovata infezione batterica.