Ragusa – Torna Ragusa Ride. Domenica alle 18,30, sul palcoscenico del teatro Badia torna Ragusa Ride. La commedia sarà rappresentata la divertentissima commedia in tre atti dal titolo “Morte apparente” scritta da Daniele Russo. Sarà portata in scena dalla compagnia Piccolo Borgo Antico di Lipari. Il costo del biglietto è 12,50 euro, prenotazioni al 333.4183893. Una spassosa interpretazione quella a cui darà vita il cast peloritano che non vede l’ora di intrattenere il pubblico con le proprie trovate pirotecniche e giocando sempre sul filo degli equivoci. Insomma, un appuntamento che si annuncia entusiasmante, il modo migliore per iniziare l’anno all’insegna della spensieratezza.

La regia sarà curata da Tindara Falanga. “Torna a Ragusa – afferma il direttore artistico della rassegna, Maurizio Nicastro – una compagnia che ci ha fatto già fare numerose risate e che, adesso, propone un nuovo lavoro ricco di spunti e di stimoli legati all’intrattenimento del pubblico. Siamo certi che non deluderanno le attese e, per questo motivo, vi invitiamo a prenotare, certi che assisteremo a una rappresentazione di grande respiro comico. Continuiamo a scommetterci in questo senso perché i riscontri che abbiamo sono molto interessanti e dunque grazie alla ormai proverbiale ospitalità del nostro teatro cerchiamo di fare trascorrere un paio di ore con grande serenità e all’insegna del buonumore”. Tra gli interpreti, Daniele Russo, Angela Merlino, Denise Corrieri, Daniel Ceniti, Claudio Famularo, Tiziana Lauricella, Livio Sciacchitano, Claudio Biviano, Giuseppe Mirto.