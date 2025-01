Vittoria – I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Alfredo Vinciguerra e Valeria Zorzi, denunciano ancora una volta la grave situazione che sta colpendo le scuole cittadine, in particolare gli istituti Sciascia e Portella della Ginestra, dove il riscaldamento è completamente assente. Questo fatto non solo mette a rischio la salute e il benessere degli studenti e di tutto il personale scolastico, ma evidenzia anche una mancanza di programmazione e di attenzione da parte dell’amministrazione comunale.

“Avevo già denunciato il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento all’assessore Campailla e successivamente in consiglio comunale nelle settimane addietro – dice Valeria Zorzi – e mi era stato detto che il gasolio era presente e che si stava provvedendo. In realtà non si è provveduto a nulla e gli studenti sono rientrati in classe con il gelo”.

“È inaccettabile che, in pieno inverno – spiega il capogruppo Alfredo Vinciguerra – il Comune non abbia adottato misure preventive per garantire gli alunni e il personale scolastico. Per questa amministrazione persino l’ordinario diventa straordinario e non esiste programmazione nemmeno per le nostre scuole. Abbiamo nuovamente raccolto le forti lamentele delle famiglie e degli alunni e chiediamo, finalmente, un intervento risolutivo da parte dell’amministrazione per risolvere questa situazione. È fondamentale che vengano attuate misure concrete per ripristinare il riscaldamento nelle scuole e garantire il diritto all’istruzione in un ambiente confortevole. La mancanza di riscaldamento non è solo un problema tecnico; è un chiaro segnale di una programmazione carente che deve essere affrontata con serietà”.

“Auspichiamo – concludono Vinciguerra e Zorzi – un intervento risolutivo. Il sindaco invece di sperperare risorse per distribuire incarichi e prebende gli utilizzi per garantire i servizi essenziali al mondo della scuola”.