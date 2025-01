Chiaramonte Gulfi – Una residente del centro storico di Chiaramonte Gulfi è stata vittima di una truffa ben orchestrata lo scorso 2 gennaio. La donna è stata contattata telefonicamente da due individui che si sono presentati come un maresciallo dei Carabinieri e un avvocato. I truffatori hanno riferito che il figlio della donna era stato trattenuto in caserma per ragioni non specificate, chiedendo una somma di denaro per la sua liberazione.

Successivamente, un complice, vestito in abiti civili e fingendosi un carabiniere, si è recato presso l’abitazione dell’anziana. Non avendo contanti a disposizione, la donna ha consegnato al truffatore oggetti in oro e altri preziosi. Il valore del bottino sottratto è considerevole.

L’episodio è stato denunciato alle autorità competenti e i Carabinieri stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.