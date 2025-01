Catania – E’ Carlo Messina di 48 anni, la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio in viale Mario Rapisardi, all’altezza del civico 32, a Catania. L’uomo viaggiava a bordo della propria moto, una Yamaha nera, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Skoda grigia. La dinamica dell’incidente è in queste ore al vaglio della polizia municipale, che anche questa mattina si è recata sul posto per analizzare i segni di frenata sull’asfalto. Subito dopo l’impatto è giunta l’ambulanza del 118. I medici hanno cercato di rianimare il 48enne ma senza esito. Le altre due persone coinvolte nel sinistro, la donna che viaggiava in moto insieme a Messina e l’automobilista, sono rimaste ferite e portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la morte di Carlo Messina

“Un altro amico morto con la moto Carlo Messina – scrive Diego – non ci voglio credere.. ho avuto sta mattina questa notizia mi sembra un incubo..uno dei pochi veri amici che avevo”.

“E’ morto Carlo Messina – scrive Christian – in un tardo pomeriggio di ieri 5 Gennaio 2025. Carlo era il migliore amico di tutti ! Carlo Messina è tra le cose più belle che la vita mi aveva regalato la sua Amicizia il suo rispetto. Per tutti gli amici che lo conoscono il suo corpo e ancora al Garibaldi vecchio mentre Irina è in rianimazione. Cerco di informare tutti dalla mia pagina. Sono distrutto dal dolore! Carlo era il mio Amico il mio collaboratore. Irina è cosciente ma ancora in terapia intensiva”.

“No, mi spiace moltissimo, – scrive Salvatore – una persona sincera ed affidabile per quelle poche volte incontrato so perfettamente cosa fosse per te, sono costernato ti porgo le mie condoglianze ed anche alla sua famiglia”.