La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti misure a sostegno delle famiglie italiane, con l’obiettivo di incentivare la natalità, supportare il lavoro femminile e fornire un aiuto concreto ai nuclei familiari con figli. Tra le novità, spiccano il potenziamento del bonus mamme in busta paga e l’introduzione del bonus nuovi nati. Questa guida offre una panoramica completa di tutti i bonus e le agevolazioni disponibili per le famiglie nel 2025.

Elenco dei Bonus Famiglia 2025:

1. Assegno Unico e Universale per i Figli a Carico:

Misura strutturale e universale per genitori con figli fino a 21 anni (senza limiti per figli disabili). L’importo varia in base all’ISEE:

ISEE fino a 17.227,33 euro: 200,99 euro mensili.

ISEE fino a 45.574,96 euro: importo decrescente.

ISEE superiore a 45.574,96 euro o senza ISEE: 57,45 euro mensili.

Maggiorazione del 50% per figli successivi al secondo e per figli fino a 1 anno. Domanda all’INPS.

2. Bonus Mamme in Busta Paga:

Ampliato nel 2025, prevede un aumento dello stipendio netto per:

Dipendenti a tempo determinato.

Lavoratrici autonome.

Requisiti: reddito inferiore a 40.000 euro (per le nuove beneficiarie). Spetta fino ai 10 anni del figlio più piccolo (fino ai 18 anni per le beneficiarie del 2024, comunque fino al 31/12/2026). Sgravio massimo di 3.000 euro annui. Richiesta al datore di lavoro con codici fiscali dei figli.

3. Bonus Asilo Nido:

Sostegno per famiglie con figli fino a 3 anni, per la retta dell’asilo nido o assistenza domiciliare. Importi in base all’ISEE:

ISEE fino a 25.000 euro: 3.000 euro annui.

ISEE fino a 40.000 euro: 2.500 euro annui.

ISEE superiore a 40.000 euro: 1.500 euro annui.

Potenziato nel 2024 con +600 euro per figli successivi al primo (nati nel 2024) con almeno un figlio under 10.

4. Congedo Parentale:

Fruibile fino ai 12 anni del figlio. Nel 2025, 3 mesi retribuiti all’80% (entro i 12 anni), i restanti al 30%. Richiedibile da entrambi i genitori.

5. Assegno di Inclusione:

Sostituisce il Reddito di Cittadinanza. Destinato a famiglie con almeno un componente minorenne, disabile o over 60, con ISEE fino a 9.360 euro e reddito fino a 6.500 euro. Integrazione al reddito fino a 541,66 euro mensili (variabile).

6. Carta Cultura Giovani e Carta del Merito:

Carta Cultura Giovani: 500 euro per i nati nel 2006 con ISEE familiare fino a 35.000 euro (richiesta nel 2024).

Carta del Merito: 500 euro per diplomati con il massimo dei voti nell’a.s. 2024/2025.

7. Carta Acquisti:

Per famiglie con ISEE fino a 8.052,75 euro (10.737 euro per over 75) e almeno un minore di 3 anni o un over 65. Ricarica di 80 euro ogni 2 mesi.

8. Assegno di Maternità dei Comuni:

Per madri senza diritto al congedo INPS, con ISEE fino a 20.221,13 euro. 404,17 euro mensili per 5 mesi. Domanda al Comune entro 6 mesi da nascita, adozione o affidamento.

9. Detrazioni in Busta Paga per Figli a Carico (Over 21):

Per figli over 21 (non beneficiari dell’Assegno Unico) o disabili over 21 (che lo percepiscono ancora), ma non ancora 30, se fiscalmente a carico:

Fino a 24 anni: reddito fino a 4.000 euro annui.

Oltre 24 anni: reddito fino a 2.840,51 euro annui.

10. Fringe Benefit più alti:

Limite innalzato a 1.000 euro (2.000 euro per dipendenti con figli a carico).

11. Detrazione spese per i figli:

Detrazione al 19% per:

Spese scolastiche (tetto 1.000 euro per figlio).

Spese universitarie.

Gite scolastiche.

Mensa scolastica.

Spese sportive (5-18 anni, tetto 250 euro per figlio).

Abbonamento trasporti pubblici (tetto 250 euro).

Spese mediche (oltre franchigia di 129,11 euro).

12. Bonus Libri di Testo:

Bonus regionale, consultare i bandi della propria Regione.

13. Bonus Nuovi Nati 2025

Bonus una tantum INPS per nati o adottati dal 1° gennaio 2025, con ISEE familiare fino a 40.000 euro.

Bonus per Famiglie con ISEE Basso:

Oltre ai bonus specifici per famiglie con figli, esistono diverse agevolazioni per famiglie con ISEE basso, indipendentemente dalla presenza di minori. Per le famiglie numerose, con ISEE generalmente più basso, è più probabile rientrare in questi benefici.