Siracusa – Un’importante novità arriva dal mondo della politica e della formazione: l’ing. Salvatore Tiralongo è stato nominato in provincia di Siracusa responsabile del Dipartimento Istruzione, Scuola e Formazione. La nomina, così come l’ingresso nel partito, è stato fortemente voluto dalla senatrice Daniela Ternullo, che ha riconosciuto nelle sue capacità e nella sua esperienza un patrimonio prezioso per affrontare le sfide del sistema educativo italiano.

La nomina è stata ufficializzata dall’On. Valentina Aprea, Responsabile Nazionale del Dipartimento e dalla Senatrice Ternullo che hanno voluto affidare questa importante carica a Tiralongo, convinti della sua capacità di guidare il settore verso un futuro di innovazione e qualità.

“Salvatore Tiralongo rappresenta una figura di grande valore per il nostro partito e per il sistema educativo nazionale. La sua preparazione e la sua visione strategica sono un asset fondamentale per il nostro impegno politico,” commenta l’on. Aprea, sottolineando la fiducia che l’intero partito ripone nel nuovo responsabile.

L’ing. Tiralongo ha espresso grande entusiasmo per la nomina, confermando la sua disponibilità a lavorare al fianco del partito e delle istituzioni per migliorare il sistema scolastico e formativo italiano. “Sono onorato di ricevere questa nomina e sono pronto a mettermi a disposizione del partito, per portare avanti le politiche di sviluppo e innovazione nel settore dell’istruzione. Ringrazio la Senatrice Ternullo per la fiducia e il sostegno che mi ha sempre dato, così come il coordinatore provinciale Corrado Bonfanti e il deputato regionale On. Riccardo Gennuso per il loro continuo supporto,” dichiara Tiralongo.

Il nuovo incarico arriva in un momento particolarmente significativo per il settore dell’istruzione e della formazione e Tiralongo ha ribadito l’importanza di un lavoro sinergico tra tutte le istituzioni, locali e nazionali, per garantire un futuro migliore agli studenti e agli insegnanti. “Il mio obiettivo sarà quello di lavorare per una scuola che sia sempre più inclusiva, innovativa e capace di rispondere alle esigenze della società moderna,” conclude.