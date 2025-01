Ragusa – Continuano le celebrazioni promosse dal teatro Badia di corso Italia 103 a Ragusa in occasione dei dieci anni di attività. Dopo lo straordinario concerto al pianoforte del maestro Marcello Giordano Pellegrino, che grande attenzione ha riscosso da parte degli intervenuti, lunedì, nel giorno dell’Epifania dunque, si continuerà con l’iniziativa denominata Palco Open. “Abbiamo messo insieme – afferma il direttore artistico, Maurizio Nicastro – alcuni artisti che, nel corso degli anni, si sono esibiti sul nostro palco e che, adesso, hanno manifestato la propria intenzione di volere celebrare assieme a noi questi straordinari momenti.

Li ringrazio per l’affetto che hanno manifestato e li invito a percorrere, anche in futuro, un pezzo di strada assieme a noi”. Si comincia alle 19,30, l’ingresso è gratuito. L’intenzione è quella, stante il numero di presenze che si registreranno, di effettuare una sorta di turn over per dare l’opportunità, a quante più persone sarà possibile, di assistere a vari momenti dello show. Ci saranno, per lo spazio dedicato alla musica, Sergio Digrandi & friends, Marcello Difranco, Aldo Terranova, Giovanni Carfì, Margherita Trovato e Amedeo Mazza. Per il teatro, in scena Giada Ruggeri e Alessandro Sparacino.

Enrico Gucciardello, invece, sarà il protagonista dello spazio dedicato alla magia. “Ringrazio tutti – continua Nicastro – per la grande apertura dimostrata nei confronti del nostro teatro e invitiamo il pubblico a partecipare, a condividere assieme a noi questi momenti di festa che ci proiettano verso il prossimo decennio.