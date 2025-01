Ragusa – È scattato tra il 31 dicembre ed il primo gennaio il piano di controlli messo in atto dai Carabinieri della Compagnia di Ragusa, finalizzato a contrastare le più comuni violazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione alla repressione del fenomeno della guida in stato di alterazione alcolica, tristemente diffuso in occasione dei festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno. Solo nell’arco delle 48 ore a ridosso del capodanno, infatti, i Carabinieri del capoluogo ibleo hanno sanzionato tre automobilisti sorpresi al volante con un tasso alcolemico eccedente i limiti consentiti; per due di loro è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria, stante il livello particolarmente alto di concentrazione alcolica registrato dai Carabinieri nel corso del duplice controllo attraverso l’etilometro.

È stata proprio questa la causa del ribaltamento di una Smart avvenuto in corso Italia la notte di San Silvestro; l’auto, condotta, da un giovane ragusano, dopo essere andato a collidere autonomamente contro un’autovettura parcheggiata a margine della strada, ha perso aderenza e si è ribaltata su di un fianco. Fortunatamente illeso, il guidatore che aveva un tasso alcolemico di circa 3 volte superiore al consentito.

Ma non solo i comportamenti alla guida in stato di ebbrezza, purtroppo, sono stati oggetto delle attenzioni dei militari che, nel corso dei servizi predisposti per garantire la sicurezza stradale durante le Festività, hanno sanzionato, secondo quanto stabilito dalla nuova normativa recentemente introdotta dal nuovo Codice della Strada, gli utenti alla guida di monopattini elettrici privi del casco obbligatoriamente previsto e sorpresi nell’utilizzo del telefonino cellulare alla guida che, ricordano i Carabinieri, comporta oggi una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.000,00 euro, la perdita di 5 punti dalla patente di guida e la sospensione della stessa per un periodo temporale variabile a seconda del punteggio residuo della stessa.