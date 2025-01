Scicli – Il prossimo 4 gennaio 2025, alle ore 18, nella suggestiva Chiesa di Santa Teresa a Scicli, in via Mormino Penna, cuore del patrimonio Unesco, si terrà il convegno “Fornace Futuro Prossimo”, un evento dedicato a Fornace Penna, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dell’archeologia industriale. L’iniziativa, promossa da Legambiente Scicli “Kiafura”, vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, istituzioni e accademici per discutere del futuro dei beni culturali, con particolare attenzione alla storica Fornace Penna.

Alessia Gambuzza, Presidente di Legambiente Scicli “Kiafura”, introdurrà e modererà i lavori. Tra i relatori saranno presenti: Paola Di Vita, responsabile Beni Culturali di Legambiente Sicilia, che presenterà trent’anni di impegno civile con la campagna “Salvalarte”; Neege Allen, architetto di fama internazionale dello studio TP Bennett di Londra e Mono Europe di Parigi, che parlerà di “Culture Place Making”, ovvero come trasformare un edificio in luogo di cultura attiva; gli architetti Giorgio Antonio Potenza e Ignazio Lutri dello studio di architettura e ingegneria Monometrica rispettivamente di Roma e Catania, che discuteranno del recupero sismico del patrimonio culturale e della relazione tra archeologia industriale e paesaggi da proteggere. Inoltre, la professoressa Eleonora Pappalardo, coordinatrice del corso di laurea magistrale in progettazione del turismo sostenibile e naturalistico dell’Università di Catania, affronterà il tema del turismo legato all’archeologia industriale, mentre Paolo Patanè, direttore dell’Ente Gestore “Le Città Tardo Barocche del Val di Noto”, si soffermerà sull’eredità culturale di questi luoghi.

Tra le istituzioni, oltre al sindaco di Scicli Mario Marino, sono stati invitati anche i deputati iblei all’Assemblea Regionale Siciliana: gli Onorevoli Ignazio Abbate, Giorgio Assenza, Nello Dipasquale e Stefania Campo.

Il convegno si chiuderà con un omaggio musicale del M° Marcello Giordano Pellegrino, intitolato Note al pianoforte per la Fornace Penna.

UN APPUNTAMENTO PER IL FUTURO DEL PATRIMONIO CULTURALE

“Fornace Futuro Prossimo” mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori sull’importanza della salvaguardia del patrimonio culturale, proponendo idee e strategie innovative per il recupero e la valorizzazione di luoghi simbolo come la ex Fornace Penna. L’evento è gratuito e aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni, contattare Legambiente Scicli “Kiafura”