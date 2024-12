Marina di Ragusa – Una bicchierata per trascorrere le ultime ore del 2024 a fianco della variegata comunità di Marina di Ragusa. Grande festa promossa dai produttori ed i soci Gas Mazzarelli in piazza Duca degli Abruzzi che hanno offerto vino e vin brûlé portando nel cuore della frazione balneare i valori del cibo pulito, a chilometro zero, sostenibile.

“Il motivo per cui abbiamo sentito l’esigenza di spostarci in piazza in mezzo alla gente è perché cambiare il nostro sistema alimentare non significa solo cambiare il modo in cui coltiviamo ma anche ripensare come consumiamo. Siamo tutti tessuti nello stesso sistema: ognuno di noi è parte della soluzione. Consumare è un atto politico e non può essere fatto in silenzio. Il mio augurio è quello di fare spazio ad una sempre maggiore consapevolezza e affidarsi senza paura a chi ogni giorno porta avanti progetti di autentica sostenibilità”, spiega la presidente del Gas Mazzarelli Paola Nigito.

Con questo spirito, il Gas chiude un 2024 ricco di iniziative e si prepara ai prossimi mesi con l’obiettivo di essere sempre più presenti nella comunità, rappresentando il punto di riferimento per una nuova consapevolezza all’insegna del cibo buono, pulito e giusto che garantisca a tutte e tutti la possibilità di alimentarsi in maniera sostenibile e sana.