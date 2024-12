Caltanissetta – Il 2024 ha rappresentato per le Fiamme Gialle nissene un anno importante per l’impegno profuso nelle attività di servizio in concomitanza con le celebrazioni del 250° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, che ha visto la nostra provincia protagonista di numerose iniziative, culminate con l’intitolazione del piazzale antistante l’ingresso carraio della Caserma sede dei Reparti di Caltanissetta quale “Largo Fiamme Gialle” nonché con la partecipazione di due vetture storiche e di attuali automezzi operativi in dotazione ai Reparti in occasione della 69^ edizione della Coppa Nissena.

Tali momenti di celebrazione aperti a tutta la cittadinanza della provincia servono a sottolineare l’impegno giornaliero delle donne e degli uomini delle fiamme gialle, che hanno svolto con abnegazione e impegno i propri compiti di polizia economico-finanziaria, in tutti i settori di servizio prioritari per l’attività del Corpo.

Nel contrasto alle frodi sui crediti d’imposta e dell’evasione fiscale le fiamme gialle nissene hanno eseguito 294 interventi che hanno permesso di constatare oltre 47 milioni di euro di elementi di reddito sottratti a tassazione e 19,3 milioni di euro di imposte evase tra iva, irpef e ritenute non versate all’erario.

Gli interventi ispettivi hanno altresì permesso di individuare 45 operazioni finalizzate alle indebite compensazioni ed altri illeciti relativi ai crediti d’imposta e rilevare compensazione di crediti inesistenti per oltre 4,6 milioni di euro.

Le attività ispettive in provincia hanno consentito di individuare 21 evasori totali, e 102 lavoratori in “nero” o irregolari, verbalizzando 44 datori di lavoro. Sono stati denunciati per reati tributari 55 soggetti.

L’attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è stata orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le attività svolte hanno interessato, in via prioritaria, il presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti 39 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per oltre 5,8 milioni di euro.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 199 interventi, di cui 173 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 4 interventi, che hanno portato alla denuncia di 13 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 1,2 milioni di euro.

Sono stati oggetto di indagine oltre 95 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio, di cui 3 attinenti al finanziamento del terrorismo.

In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa, i patrimoni distratti ammontano a circa 296 mila euro con la denuncia di 5 soggetti e la proposta di sequestro di beni per circa 347 mila euro mentre, con riferimento alle condotte di usura ed estorsione, è stato effettuato 1 intervento che si è concluso con la denuncia di 2 soggetti.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 168 soggetti, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di oltre 1,8 milioni di euro.

Nel 2024, i Reparti del Corpo di Caltanissetta hanno sequestrato, in territorio nazionale, oltre 242 chilogrammi di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina (kg.3.9), hashish (Kg. 52), e marijuana (Kg. 187), denunciando all’A.G. 18 soggetti (di cui 10 in stato di arresto) e segnalandone 11 alle competenti Prefetture.

Tali risultati confermano un significativo impegno del Corpo nel disarticolare sistemi di distribuzione dello stupefacente in questa provincia e nel territorio nazionale, attraverso indagini condotte anche tramite operazioni speciali.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 32 interventi, denunciati 5 soggetti ed eseguite misure patrimoniali per un valore di circa 31 mila euro. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro oltre 20 mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore, Kg. 22.612 di idrocarburi non conformi.

L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa prioritariamente con l’impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego “AT-P.I.”. Gli stessi, mediante personale in possesso dell’abilitazione “Addetto ai servizi di protezione” ovvero “Scorte di sicurezza” concorre, con le altre Forze di Polizia, anche al delicato servizio di misure di protezione, a richiesta dell’Autorità di Governo.