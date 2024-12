La terza manovra finanziaria 2025 del governo Meloni, che mobilita risorse per 30 miliardi di euro, è ufficialmente legge. Tra i principali interventi spiccano importanti novità per il mondo del lavoro, tra cui nuove detrazioni per assunzioni e modifiche alla NASpI.

Le principali misure per il lavoro

Detrazioni per nuove assunzioni:

Confermata per tre anni la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni, con un incremento del 20%, che sale al 30% per giovani e donne.

Incentivi per il Mezzogiorno:

Rifinanziata la Nuova Sabatini e prorogato al 2025 il credito d’imposta per investimenti nella ZES del Sud Italia.

Premi di produttività e fringe benefit:

Detassazione dei premi di produttività prorogata per tre anni, con aliquota ridotta dal 10% al 5%.

Il tetto dei fringe benefit sale a 1.000 euro per tutti e a 2.000 euro per chi ha figli. Importi maggiorati per i neoassunti che accettano trasferimenti superiori a 100 chilometri dalla residenza.

Settori specifici:

Detassazione delle mance per i camerieri aumentata dal 25% al 30%.

Prorogato il Fondo di Garanzia per le PMI, con un’attenzione speciale alle imprese dell’indotto Ilva, sostenute da un fondo dedicato di 3 milioni di euro in 3 anni.

Creato un fondo di 70 milioni per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale e agli utili.

Sicurezza sul lavoro e NASpI:

Incrementato il fondo per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro.

Introduzione di una stretta contro l’abuso della NASpI.

Con queste misure, la manovra punta a favorire l’occupazione, sostenere il Mezzogiorno e promuovere una maggiore partecipazione dei lavoratori alle dinamiche aziendali.